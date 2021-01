Ilmailuliitto on johdonmukaisesti tehnyt työtä ilmailun edellytysten turvaamiseksi Etelä-Suomessa myös siinä tilanteessa, jos Helsinki-Malmin lentokentän toiminta päättyy. Vaadimme ministeriöltä nyt nopeasti yhteistyötä.

Liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Sabina Lindström kirjoitti (HS Mielipide 13.1.), että valtio olisi tukenut vaihtoehtoja Malmin lentokentälle. Nämä toimenpiteet on kiistetty eduskunnassa, ilmailupiireissä ja ehdotetuilla lentokentillä, eivätkä ne toteuta eduskunnan vaatimusta.

Joulukuussa 2014 liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko (kok) perusti työryhmän, jonka tehtäväksi tuli etsiä paikka uudelle lentokentälle Helsingin alueelta. Työrukkaseksi tähän Risikko osoitti liikenne- ja viestintäministeriön.

Kun työryhmän työ alkoi, ministeriö oli muuttanut työryhmän tehtävän uuden kentän vaatimusten kokoamiseen, ei itse paikan löytämiseen. Harvoin löytää sen mitä ei etsi. Ilmailuliitto oli mukana tässä vuoden 2015 työryhmässä. Työryhmä ei päässyt yksimielisyyteen työn tuloksista, ja ministeriö julkaisikin työstä vain puheenjohtajan yhteenvedon.

Maaliskuussa 2018 Ilmailuliitto teki ministeriölle esityksen uuden yleisilmailun päälentopaikan sijainnista. Kyseessä on lentotoimintaan soveltuva paikka, jolle pystytään saamaan myös realistinen liiketoimintamalli. Uusi kenttä olisi ratkaissut monia Helsinki-Malmiin liittyviä ongelmia. Ministeriö on varmasti ollut tästä asiasta yhteydessä Helsingin kaupunkiin. Samalla ilmailun toimintaedellytykset pääkaupunkiseudulla olisi turvattu, luotu työtä ja työpaikkoja pääkaupunkiseudulle ja parannettu Helsingin ja Suomen saavutettavuutta. Marraskuussa 2020 Ilmailuliitto teki saman esityksen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle (sd).

Jos ja ennen kuin Malmin toiminta lentokenttänä päättyy, Helsingin lähialueelle tarvitaan uusi monitoimintoinen yleisilmailukenttä, joka palvelee yleisilmailua ja laajemmin harrasteilmailua, rahti- ja tavarakuljetusta sekä uutta ilmailua. Lisäksi siihen voivat tukeutua pelastus- ja rajavalvontalennot.

Uusi kenttä toteuttaa eduskunnan vuonna 2018 Lex Malmi -kansalaisaloitteen käsittelyn yhteydessä hyväksymän lausuman Malmin lentokentän ilmailutoimintojen jatkumisesta hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä Malmilta. Eduskunta ei ole hyväksynyt lausuman toteuttamistoimenpiteeksi valtionavustusten (noin 5,3 miljoonaa euroa) ripottelua eri eteläisen Suomen lentopaikoille. Eikä se sitä voikaan toteuttaa.

Ministeriö on omissa selvityksissään vuonna 2011 todennut sadan kilometrin päässä tai kauempana Malmilta toimineet kentät etäisyydestään johtuen soveltumattomiksi Malmin korvaajaksi. Silti ministeriö on vuosina 2018–2020 jakanut tuolle etäisyydelle tai sen yli miljoonia niin sanottuna Lex Malmi -rahana. Tätä rahoitusta on mennyt jopa Mikkeliin asti.

Ministeriön tukea saaneet kentät eivät pidä itseään Malmia korvaavina. Ministeriön omissa sekä muissa tutkimuksissa näiden kenttien on todettu olevan liian kaukana Helsingistä eikä avustusten jako näille kentille näin ollen voikaan toteuttaa eduskunnan Lex Malmi -lausumaa. Eikä ministeriö ole edes edellyttänyt tuen saajilta Malmin korvaavien toimien toteuttamista.

Ilmailuliitto on johdonmukaisesti tehnyt työtä ilmailun edellytysten turvaamiseksi Etelä-Suomessa myös siinä tilanteessa, jos Helsinki-Malmin lentokentän toiminta päättyy. Vaadimme ministeriöltä nyt nopeasti yhteistyötä ja tekoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Timo Latikka

toiminnanjohtaja, Suomen Ilmailuliitto

