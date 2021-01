Korona-aikana nuorisotyö on jalkautunut kaduille

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla jalkautuvan nuorisotyön määrä on ollut korona-aikana nelinkertaista normaaliin verrattuna.

Toimittaja Noona Bäckgren kiinnitti kirjoituksessaan (HS Kolumni 14.1.) arvokasta huomiota vaikutuksiin, joita koronaviruspandemialla on lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Aiheesta on käyty yhteiskunnallista keskustelua viime keväästä lähtien päättäjien lisäksi muun muassa lastensuojelun, opiskeluhuollon ja nuorisotyön ammattilaisten kesken. Heti viime maaliskuussa toimeenpantujen koronavrajoitusten yhteydessä nuorisotyö nimettiinkin yhdeksi yhteiskunnallisesti ensisijaisista toimialoista, johon tehtäviä rajoituksia harkitaan erityisen painokkaasti.

Bäckgren esitti kirjoituksessaan, että nuorisotyön ammattilaiset olisivat poistuneet kaduilta koronaviruksen vuoksi. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan pikemminkin päinvastoin. Toki nuorisotyönkin kentällä on jouduttu miettimään terveysturvallisuuden ja toimeenpantujen rajoitusten vuoksi uusia työmuotoja. Jalkautuvaa työtä ei kuitenkaan ole vähennetty.

Normaalisti pääkaupunkiseudulla jalkautuu päivittäin parikymmentä nuorisotyön ammattilaista. Nyt lisäksi koronarajoitusten vuoksi suljettujen nuorisotalojen työntekijät ovat lähteneet kaduille, puistoihin ja kauppakeskuksiin kohtaamaan nuoria heidän vapaa-ajallaan.

Esimerkiksi Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla jalkautuvan nuorisotyön määrä on ollut nelinkertaista normaaliin verrattuna. Työtä on siirretty myös digitaalisille alustoille. Yksilöohjausta on annettu kasvokkain esimerkiksi ulkona tai vaikkapa päivittäin soittelemalla.

Tilanne ei tietenkään ole optimaalinen, mutta käyttöön otetut toimintatavat ovat osoittautuneet lähes poikkeuksetta tehokkaiksi ja mielekkäiksi sekä nuorten että heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten mielestä.

Huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista on jaettu ja tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä. Nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset tekevät parhaansa myös korona-aikana rakentaakseen ja ylläpitääkseen turvallisia edellytyksiä kasvaa aikuisuuteen.

Kompromisseja joudutaan tekemään, mutta lasten ja nuorten kustannuksella näin ei arviomme mukaan ole vakavasti harkitsematta tapahtunut.

Timo Kontio

etsivän nuorisotyön toiminnanjohtaja, Helsingin kaupunki

Pekka Mäkelä

nuorisotyön päällikkö,Vantaan kaupunki

