Helsingin Uutelan metsäalue on yksi harvoista kaupungin paikoista, joissa voi nauttia luonnontilaisesta metsästä. Alueella on vanhaa kuusikkoa, niittyisiä lehtoja, suoalueita ja kallioita, jotka ovat saaneet rauhassa kehittyä ilman ihmisen toimia. Alue on ollut hyvin kaunis ja mieltä rauhoittava.

Nyt olen ikäväkseni saanut huomata, että kaupunki on tarmokkaasti alkanut hoitaa näitä metsiä. Luontopolun ympäristöstä on jo aiemmin kaadettu puustoa ja myös ulkoilureittien vierustoilla on puita kaadettu laajoilta alueilta, niin että kaadetut puut peittävät varvikot.

Äskettäin pilattiin myös erittäin kaunis luonnontilaiseksi kehittynyt lehtoniitty. Nyt niitty on runnottu raivaustraktorilla ja aluetta peittävät kaadetut puut.

Asukaskyselyissään Helsingin kaupunki on saanut runsaasti palautetta, jossa toivotaan luonnontilaisuuden säilyttämistä. Miksi kaupunki ei noudata asukkaiden toiveita ja pyri säilyttämään Uutelaa luonnontilaisena?

Miksi Helsinki ei noudata kaupunkistrategiaansa, jonka mukaan se vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi?

Jussi Pakarinen

Helsinki

