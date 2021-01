Penkkareita pitäisi siirtää sopivampaan ajankohtaan vanhojen tanssien tapaan.

Koordinaatioryhmän päätös peruuttaa vuoden 2021 penkinpainajaiset pääkaupunkiseudulla (HS 16.1.) tuli yllätyksenä monelle abiturientille ja aiheutti suurta pettymystä. Suuri osa abeista on odottanut penkkaripäivää jo pienestä pitäen.

Abiturientit ovat joutuneet käymään etäkoulua koronaviruspandemian takia, ja oppilaat ovat olleet eristyksissä kavereistaan. Oppiminen on vaikeutunut, ja monien oppilaiden psyykkinen terveys on kärsinyt. Abien koulumotivaatio on alentunut huomattavasti. Tämä on huolestuttavaa, kun otetaan huomioon tulevat ylioppilaskirjoitukset. Tämän takia penkkarijuhla on yksi ratkaiseva tekijä abien motivoitumisen kannalta.

Raskaiden vuosien ja kovan työn juhlistaminen yhdessä kannustaa monia jatkamaan ja jaksamaan eteenpäin. Kavereiden näkeminen pitkästä aikaa ja hauskanpito yhdessä auttaisivat nostamaan oppilaita henkisestä lamasta.

Mielestämme penkkareita pitäisi siirtää sopivampaan ajankohtaan vanhojen tanssien tapaan.

Jos otetaan käyttöön tarvittavat varotoimet – esimerkiksi kasvomaskien ja suojakäsineiden käyttö sekä riittävät turvavälit huomioiden, että penkkarit järjestetään ulkona – emme näe syytä, miksi tapahtuma pitäisi kokonaan peruuttaa.

Penkkarit voitaisiin järjestää esimerkiksi porrastetusti niin, että rekoissa olisi vähemmän ihmisiä ja tapahtuma olisi tällöin turvallisempi.

Penkkrit voitaisiin siirtää lähelle kesää. Tapahtuma voitaisiin järjestää myös osittain ilman karkkien jakamista tartuntariskin pienentämiseksi.

Koko vuoden olemme sopeutuneet uusiin tilanteisiin ja löytäneet ratkaisuja. Miksi ei nyt? Eikö olisi mahdollista löytää turvallista tapaa järjestää tämä opiskelijoille tärkeä perinne ja juhlistaa lukion loppumista?

Ronja Laurila

Thea Pitkänen

Stella Väisänen

Filip Rönnblad

Laura Kellberg

Espoo

