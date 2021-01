Muut lehdet

Verkkouutisissa viestintäkonsultti Eero Iloniemi muistuttaa, kuinka professori Richard Florida nousi vuosituhannen vaihteessa maailmanmaineeseen teorioillaan niin kutsutusta luovasta luokasta, joka takaa viihtyisät naapurustot ja monipuoliset palvelut.

”Koska itsekin kuulun ainakin työnkuvan puolesta luovaan luokkaan, samaistuin moniin Floridan teorioihin. Ja sitten tuli korona.”

”Hyvin äkkiä selvisi, että niin mukava kun tuo luova luokka oli, sitä ei tarvittu juuri mihinkään.”

”’Valintatalon kassa’ on jo vuosikymmeniä ollut pejoratiivinen kuvaus työväenluokan ihmisistä. Koronan aikana olen kaivannut noita kassoja huomattavasti enemmän kuin konsultteja, artisteja, arkkitehteja tai mainosgraafikoita.”

”Olen täysin tietoinen siitä, että Suomesta löytyy kymmeniätuhansia, ehkä jopa satatuhatta apurahaihmettä, jotka kaipaavat takaisin taidegallerioihin ja teattereihin. Ja ihan kivoja ne ovatkin, mutta eivät läheskään niin välttämättömiä kuin kuvittelimme.”

”Osa näistä kulttuurikuluttajista on sitä äänekästä luovaa luokkaa, joka käy yhteiskunnallista keskustelua etupäässä itsensä kanssa, kuvitellen että Teatterikorkeakoulun intersektionaalisuus­linjauksilla on jotain laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Korona on paljastanut, kuinka pieni heidän yhteiskunnallinen lisäarvonsa on verrattuna tavallisiin duunareihin.”

”Olen kiitollinen siitä, että korona teki minusta luokkatietoisen, joskaan ei ehkä marxilaista. Tosin niitäkin on nykyään luovassa luokassa enemmän kuin työmailla, luojan kiitos.”

Taide-lehdessä kuvataiteilija Kalle Lampela arvioi, että suomalainen taiteilija-apuraha­järjestelmä on kansainvälisesti melko ainutlaatuinen ilmiö.

”Tietenkään apurahoja ei riitä kuin murto-osalle taiteilijoita. – – Tutkimuksen mukaan suurin osa taiteilijoista elää käytännössä puolison tai lähipiirin tuella. Taiteilijat tekevät siis taidetta riippumatta siitä, saavatko he työstään palkkaa vai eivät. Tämä tietysti johtaa kysymään: miksi taiteesta sitten pitäisi maksaa, jos sitä syntyy joka tapauksessa.”

”Taiteilijat haluavat usein olla riippumattomia ja vapaita. Heille kuitenkin kelpaa valtion tuki vallan mainiosti: sosiaaliturva ja apurahat. En ole tavannut vielä yhtään suomalaista taiteilijaa, jolle valtion palkollisena olemisessa olisi jotakin ongelmaa. Päinvastoin, apurahoista kilpaillaan, eikä tässä nähdä mitään poliittista.”

”Eräs hämmästyttävimmistä piirteistä taiteilijoiden toimeentulokeskustelussa on joidenkin taiteilijoiden asenne, jonka mukaan yhteiskunnan tulisi taata heidän toimeentulonsa joko apurahoin tai perustulolla. Tälle asenteelle lieneekin elintilaa vain Suomessa.”