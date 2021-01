Naiset käyvät nyt monen rintaman taistelua tasa-arvon puolesta, vaikka äänekkäimpiä uhkaa pidätys.

Olen ylpeänä jälleen kerran seurannut teidän taisteluanne tasa-arvon puolesta.

Juuri poltitte päreenne kiinalaisessa somessa niin savuavasti, että Pur­cotton-yritys veti pahoitellen ”vitsikkään” mainoksensa pois. Mainoksessa mies seuraa naista öisellä kadulla. Nainen hankaa kasvojaan Purcottonin meikin­poisto­pyyhkeillä. Kun meikitön nainen kääntyy kohti päälle­karkaajaa, tämä juoksee karkuun.

Typerä ja kovin tuttu viesti: jos pynttäydyt, voit syyttää itseäsi raiskauksesta.

Meillä, siskot, on paljon yhteistä, Suomessa ja Kiinassa.

#Metoo muuttaa ajattelua Kiinassakin. Opiskelijoita ahdistellut professori sai potkut, kun ahdisteltu avasi suunsa somessa ja keräsi todisteita kohtalotovereilta. Yksi nainen vei arvostetun pomonsa oikeuteen ahdistelusta ja voitti, toinen näyttävä #metoo-oikeudenkäynti on yhä kesken.

Kiinan siskot, teillä on kuitenkin tiukempi tilanne kuin meillä, eikä vain siksi, että viranomaiset tuppaavat hiljentämään teistä äänekkäimmät. Esimerkiksi niin kutsuttu Feministiviisikko joutui kuukaudeksi selliin, kun se vaati pienissä mielenosoituksissaan seksuaalisen häirinnän loppua ja lisää julkisia vessoja naisille. (Kampanja oli silti tehokas: naisten vessoja alettiin kaikessa hiljaisuudessa rakentaa lisää.)

Vaikka Kiinassa naiset pärjäävät opinnoissa ja töissä, miehen valtaa korostava ajattelu on syvemmällä kuin Suomessa. Kuinka usein olenkaan Pekingissä teidän kiinalais­ystävättärieni kanssa pohtinut, mikä siinä on, että monet kiinalaismiehet yhä haluavat tyttöystävän ja vaimon esittävän seurueessa miestään hiljaisempaa ja tyhmempää.

Vaikka patriarkaatti ärisee, te Kiinan siskot rikotte rajoja pystypäin. Some kohahti – enimmäkseen ällistyneestä ilosta –, kun uimari Fu Yuanhui kertoi kuukautisistaan vuoden 2016 olympialaisissa. Kiinassa kuukautispuhe todellakin oli tabu.

Erityisen lämpimät terveiset sinulle, laulaja Tan Weiwei! Julkaisit äskettäin laulun Xiao Juan, jossa kerrot viime aikoina julkisuuteen nousseista parisuhdeväkivaltatapauksista. Laulat nyrkeistä, kaasusta ja haposta sekä viemäriin, matkalaukkuun ja pakastimeen sullotuista naisten ruumiista.

Laulu on ollut pieni sensaatio. Kiinassa vaimojen lyöminen on kovin yleistä ja parisuhdeväkivallan kieltävä laki on ollut voimassa vasta muutaman vuoden. Vielä on matkaa siihen, että edes poliisi ottaa perheväkivallan to­sissaan.

Kohti yhteistä rintamaa, siskot!

Kirjoittaja on HS:n Aasian-kirjeenvaihtaja.