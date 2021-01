Mikä on syy Helsingin ”metsienhoitoon”?

Jussi Pakarinen ihmetteli (HS Mielipide 18.1.), miksi Helsingin kaupunki pilaa Uutelan metsää kaatamalla puita ja muilla ”hoitotoimenpiteillä”. Ongelma koskee kaikkia Helsingin metsiä, joihin on tehty niin sanottu hoitosuunnitelma. Keinovalikoima on sama: hakataan, ”avataan näkymää”, uudistetaan, harsitaan, karsitaan. Virkistys- ja luontoarvot kärsivät. Järkeviä perusteluja ei saa. Kansalaispalaute on murskaavaa. Silti toiminta jatkuu.

Monien muiden kaupunkien alueilla, kuten Hämeenlinnan Aulangolla tai Espoon Nuuksiossa, metsä saa kasvaa luonnontilaisena. Ulkoilijoita on näissä vähintään sen verran mitä keskimääräisessä Helsingin metsässä. Turvallisuus ei siis ole argumentti.

En ole keksinyt enää kuin yhden syyn toiminnalle: itsensä työllistämisen. Kaupungin leivissä olevia metsäsuunnittelijoita ei tarvita, jos metsien annetaan kasvaa. Näpertämällä ja nakertamalla metsiä pala kerrallaan pitää itsensä työllistettynä.

Otso Häärä

hammaslääkäri, Helsinki

