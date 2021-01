Suomi ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota viruksen maahantulon estämiseen. Omaehtoiset testaus-, karanteeni- ja eristystoimet eivät pysäytä virusta rajoille.

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on laajennettu koronavirustestausta.­

Koronaviruksen B.1.1.7-muunnoslinja on sen herkemmän tartuttavuuden vuoksi herättänyt huolta aina pääministeriä myöten. Infektiosairauksien professori Anu Kantele peräsi ”suomalaista sisua” keinona torjua uutta muunnosta (HS 14.1.). Kansalaiset, yhteisöt ja elinkeinoelämä ovat pian jo yli vuoden sisukkaasti kantaneet kortensa kekoon. Nyt on hallinnon vuoro loistaa.

Keskeistä on toiminta rajoilla: viruksen maahantulon estäminen. Hallitus on ilmoittanut rajatoimien tiukennuksista, mutta toimet perustuvat monilta osin matkustusrajoituksiin ja vapaaehtoisuuteen. Virologian professori Olli Vapalahti on huomauttanut useimpien muunnostapauksien olevan lähtöisin rajoilta ja korostanut virusmuunnosten maahantulon estämistä.

Suomi ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota viruksen maahantulon estämiseen. Omaehtoiset testaus-, karanteeni- ja eristystoimet eivät pysäytä virusta rajoille.

Tarjolla on lukuisia keinoja estää taudin maahantulo. Maahan saapuvilta voitaisiin edellyttää luotettava negatiivinen PCR-testitulos ennen ja jälkeen maahantulon tai vaihtoehtoisesti pakollinen karanteeni ja testaus. Pakottavan maahantulon osalta voidaan soveltaa erityistoimia.

Suomi on yhä harvoja matala-asteisen epidemian maita. Vastikään voimaan saatetut uudet matkustusrajoitukset ovat pistemäisiä, joten ne eivät pysäytä virusta saapumasta kiertoteitä pitkin. Rajaturvallisuutta on tarkasteltava osana kaikkien rajapuolustuslinjojen kokonaisuutta.

Raja-asiassa on kolme puolustuslinjaa: on kaikin keinoin estettävä viruksen maahantuloa, torjuttava matkan aikana tapahtuvat tartunnat ja pysäytettävä virus rajoillemme. Monissa maissa pakottavat karanteenitoimet ovat osoittautuneet toimiviksi, minkä lisäksi esimerkiksi luotettava todistus rokotuksesta ja antigeenitestaus yhdistettynä matkaa edeltäviin karanteenitoimiin voivat helpottaa matkantekoa.

Globaalin pandemian aikana raja-asiassa on kaksi vaihtoehtoa: elämä on hankalaa ja kallista vain Suomeen saapuville tai kaikkien elämä Suomessa on hankalaa ja kallista. Niille, jotka ovat huolissaan matkustamisen hankaluudesta, esitämme kysymyksen: jos puutteellinen toiminta rajoilla vaarantaa kaiken – mukaan lukien rokotusten tehokkuuden virusmuunnoksia vastaan –, onko mikään määrä matkustusmukavuutta siitä aiheutuvan pahenevan epidemian aiheuttaman uhan arvoinen?

Esa-Pekka Pälvimäki

lääketieteen tohtori, erikoislääkäri, Helsinki

Henri Lampikoski

lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri, Helsinki

Thomas Brand

valtiotieteiden maisteri, Vantaa

