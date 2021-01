Vieraskynä

Trumpin jälkeen on demokratian jälleenrakentamisen aika

Yhdysvaltojen tapahtumilla on kaikupohjaa Euroopassakin, ja demokratiaan kohdistuvia uhkia on torjuttava myös täällä.

Yhdysvaltojen tapahtumat järkyttävät edelleen. Meillä ei ole varaa siihen, että šokista toivuttuamme unohdamme koko asian.

Demo­kratia on hauras ja altis hyökkäyksille. Me demokratian puolustajat olemme uskoneet naiivisti siihen, että demokratia ja siihen liittyvät arvot puolustavat itse itseään.

Nyt olemme saaneet todisteita siitä, että monet ovat menettäneet luottamuksensa demokraattisiin instituu­tioihin. Digitaalinen ympäristö luo demokra­tioille mahdollisuuksia mutta aiheuttaa niille myös valtavia riskejä. Yhdysvaltojen tapahtumilla on kaikupohjaa myös Euroopassa.

Katseet kääntyvät nyt teknologia­jätteihin, sillä ne ovat vastuuta vältellen tehneet rahaa tarkoituksellisesti harhaanjohtavalla tiedolla ja antaneet vihamielisten toimijoiden tavoitella taloudellisia tai poliittisia päämääriään. Sananvapauden kannalta voi ­olla vaarallista, että ne voivat lakkauttaa Yhdysvaltojen istuvan presidentin tilin epäselvin perustein. Vaikka uskonkin, että Donald Trumpin har­joittama vastuuton yllyttäminen väkivaltaan edellyttää reagointia, näin ei voida jatkaa.

On tiukennettava sääntelyä ja lisättävä digialan toimijoiden vastuuta. Komissio on hiljattain esittänyt digitaalisia palveluja koskevaa säädöstä, jolla lisätään verkkoalustojen vastuuvelvollisuutta ja selkeytetään laittoman sisällön poistamista koskevia sääntöjä.

Tarvitsemme nopeita toimia parantaaksemme kansalaisten osallistumismahdollisuuksia digiaikana. Apunamme on ­Euroopan demokratiatoimintasuunnitelma. Tarvitsemme uuden ­sopimuksen harhaanjohtavan tiedon torjumiseksi. Lonkalta ampumisen sijaan yritysten on liityttävä ennakoitavissa olevaan järjestelmään, jossa toimintatavat ovat läpinäkyviä.

Digielämän kaikkiin yksityiskohtiin ei voida eikä pidäkään puuttua pelkästään sääntelyllä. Emme saa uhrata ­sananvapautta. Teknologia-alalla vallitseva ajattelu on kuitenkin saatava muuttumaan.

Arkkitehdit noudattavat lainsäädännön lisäksi eettisiä sääntöjä varmistaakseen, että heidän suunnittelemansa rakennukset ovat turvallisia. Koodaajien ja tietotekniikan asiantuntijoiden olisi noudatettava samanlaista lähestymistapaa algoritmien suunnittelussa. Tällaista viestiä kuulen harvoin teknologia-alan johtajilta.

Nykyisin verkkopalvelut ovat portinvartijoita, joilla ei ole kilpailijoita. Emme voi valita verkkoalustoja samalla tavalla kuin kauppoja, joissa asioimme. En voi rakentaa uutta moottori­tietä Brysselin ja Pariisin välille, vaikka en pitäisi entisestä. Verkkoalus­toihin on sovellettava digitaalisia sisä­markkinoita koskevassa EU-säädöksessä ehdotettuja sääntöjä.

Vaikka Trump lähtee, kahtiajaon ja epäluottamuksen taustalla olevat syyt jäävät. Samanlaiset ajatukset ovat saamassa jalansijaa myös Euroopassa.

Meidän on toimittava yhteistyössä Yhdysvaltojen uuden presidentin Joe Bidenin kanssa ja luotava yhteisiä sääntöjä, jotka heijastavat demokraattisia arvojamme. Atlantin molemmin puolin nähdään yhä selvemmin, että teknologiajätteihin liittyvät kysymykset voivat uhata demokratioitamme.

Emme voi enää hyväksyä hyökkäyksiä arvojamme, ­oikeusvaltioperi­aat­teita, riippumattomia tuomareita, tiedotusvälineitä, perusoikeuksia ja demokratiaa vastaan. Hyökkäykset on torjuttava. Kansalaisille pitää osoittaa, että demokratiaan kohdistuvat uhat vaarantavat heidän oikeutensa ja vapautensa.

Emme myöskään voi jättää ketään jälkeen. Kun Trumpin tilit sosiaalisen median palveluissa suljettiin, monet hänen kannattajistaan siirtyivät muihin verkkoympäristöihin ja sulkivat itsensä entistäkin ilmatiiviimpiin kupliin. Meidän on löydettävä tapoja, joilla he voivat taas osallistua demokraattiseen keskusteluun. On rakennettava uudelleen luottamus demokratiaan.

Olen elänyt kommunistisessa Tšekkoslovakiassa. Tiedän, millaista on elää ilman demokratiaa ja yhtäläisiä oikeuksia. Demokratia ei ole täydellinen, mutta se tukeutuu kansalaisiin ja heidän keskinäiseen luottamukseensa. Sen puolesta kannattaa ehdottomasti taistella.

Věra Jourová

Kirjoittaja on arvoista ja avoimuudesta vastaava EU-komission varapuheenjohtaja.

