Pyhtään lentokentän ympäristöluvassa on annettu tarkat rajoitukset lentojen lukumääristä, jotka ovat selvästi pienemmät kuin Malmilla toteutuneet lentomäärät.

Pyhtään kunnanjohtaja toivotti lentäjät tervetulleeksi Pyhtäälle (HS Mielipide 15.1.). On tietysti hienoa, että kunta tukee alueensa toimintoja, mutta ehkä olisi syytä muistaa myös niiden rajoitukset.

Pyhtään lentokentän ympäristöluvassa (lainvoimainen) on annettu tarkat rajoitukset lentojen lukumääristä. Ne ovat selvästi pienemmät kuin mitä Malmilla toteutuneiden lentojen lukumäärä on. Toiminnanharjoittajan, siis tässä tapauksessa Pyhtään lentokentän ylläpitäjän, on oltava selvillä lentomääristä. Hyvin pian lentomäärien kasvaessa Pyhtäälle saadaan muutama uusi työpaikka, kun jonkun on seurattava jatkuvasti lentojen määriä. Kun päivittäinen suurin lentomäärä täyttyy, kenttä on suljettava.

Toinen pieni ongelma on alueen kaavoituksen keskeneräisyys. Kenttää ja sen toimintoja on toistaiseksi vaikea kehittää. Malmin kentän laidalla toimineille yrityksille on hankala rakentaa toimipisteitä Pyhtäälle. Pyhtään kunnan kannattaisi kiirehtiä alueen kaavoitusta ja hoitaa taustarakenteet kuntoon ennen kuin se kutsuu lentäjät tai yrityksiä Pyhtäälle.

Lentokenttää ja sen toimintaa voi kehittää, mutta ympäristölupaa ja toimintaa rajoittavia kaavoituspuutteita pitää korjata ensin. Asiat kannattaa tehdä oikeassa järjestyksessä, ettei joka asiassa tarvita poikkeuslupia.

Pertti Sundqvist

Turku

