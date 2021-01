Otso Häärä (HS Mielipide 19.1.) kirjoitti Helsingin harjoittamasta ”metsänhoidosta”. Hän puhui asiaa. Puiden kaatamisella ja monimuotoisen luonnon tuhoamisella kaupungin väki työllistää itsensä. Tämän lisäksi asiassa näyttää vaikuttavan teknokraattinen tarve syrjäyttää luonnollisesti kasvaneet metsät itse suunnitelluilla keinomaisemilla sekä omituinen ”avaruuden” ihannointi.

Näistä varoittava esimerkki on Töölönlahden eteläpuoli, jossa suurin osa kookkaista puista on kaadettu ja korvattu tylsällä ruohokentällä. Järjetön puiden kaataminen on vain jatkunut – viimeksi ovat saaneet lähteä Finlandia-talon viereisen hiekkarannan ja Linnunlaulun sillan eteläpään isot koivut.

Vaihtoehtokin olisi: kaupungin väki voisi keskittyä istuttamaan puita sinne, mistä ne puuttuvat, ja korvaamaan huonokuntoisina kaadetut vanhat puut uusilla. Avaruutta ja autiutta hakevat löytävät sitä kyllä merenrannalta.

Juha Jouppi

diplomi-insinööri, Helsinki

