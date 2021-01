Huumeiden käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten 15–29-vuotiaiden ikäryhmissä, eikä se ole enää suppean alakulttuurin erilliskysymys.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen toivoi (HS Vieraskynä 16.1.) uusia ratkaisuja kasvaneeseen huume­ongelmaan. Perinteiset toimet eivät riitä, vaan asenteita ja toimia ongelman ratkaisemiseksi tulee uudistaa.

Huumeiden käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten 15–29-vuotiaiden ikäryhmissä. Sininauhasäätiön asunnottomille nuorille tekemän kyselyn mukaan valtaosa vastaajista oli kokeillut huumeita, ja heistä 60 prosenttia oli kokenut yhden tai useamman yliannostuksen viimeksi kuluneen puolen vuoden sisällä.

Tilastokeskuksen kuolemansyytilastojen (2018) perusteella huumekuolemien kasvua esiintyi eniten 20–29-vuotiaiden ikäryhmissä. Lisäksi erilaiset vääristä pistotavoista johtuvat infektiot, kudosvauriot ja jopa amputaatiot ovat nuorilla huumeiden käyttäjillä valitettavan yleisiä.

Nuorten kokemuksen perusteella päihteiden käyttö on muuttunut erityisesti verkosta tilattavien huumeiden helpon saatavuuden seurauksena. Verkkoon siirtynyt huumekauppa on tuonut mukanaan muiden haasteiden lisäksi sen, ettei nuorten käyttöä ole enää välttämättä ohjaamassa kokeneempi aineiden käyttäjä. Verkkoon ja katukauppaan on myös tullut vaarallinen ilmiö siitä, että tarjottavat huumausaineet saattavat sisältää vaarallisia kemikaaleja, joilla aineita on jatkettu.

Huumeongelmien ratkaisu edellyttää uudenlaisia haittoja vähentäviä ja ennalta ehkäiseviä toimia. Huumeiden vaaroista kertovan viestinnän lisäksi on tärkeää tarjota ratkaisuja huumeiden käytöstä aiheutuvien riskien torjumiseksi ja tarvittavan hoidon turvaamiseksi.

Yksilöllistä tukea tarjoamalla voidaan vähentää huumeiden käytöstä aiheutuvia riskejä. Myös tieto turvallisesta käytöstä ja mahdolliset käyttöhuoneet voivat olla ratkaisuja ongelmaan. Korvaushoitoihin pääsyn tulisi myös olla entistä helpompaa.

Nuorten päihteidenkäyttäjien tukeminen on kaikkien etu. Kuten Hakkarainenkin kirjoituksessaan totesi, huumeiden käyttö ei ole enää suppean alakulttuurin erilliskysymys. Huumeongelman hoitaminen tai hoitamatta jättäminen vaikuttaa laajasti suomalaiseen hyvinvointi­yhteiskuntaan.

Leena Rusi

kehittämisjohtaja

Sininauhasäätiö

Kimmo Karvonen

toimitusjohtaja

Sininauhasäätiö-konserni

