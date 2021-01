Ahdistuksessa ei ole mitään vikaa, vaan se on evolutiivisesti kehittynyt edistämään selviytymistämme.

Pääkirjoituksen (HS 17.1.) mukaan ”pelko ja ahdistus eivät auta ilmastonmuutoksen torjunnassa”. Ihmettelen, miksi asia ilmaistiin näin jyrkästi, ja jäin miettimään, onko tästä tieteellistä näyttöä. Kirjoituksessa kerrottiin Maailman ilmatieteen järjestön pääsihteerin Petteri Taalaksen ajatuksista ja siitä, kuinka hän haluaa rauhoittaa ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua.

Ilmastonmuutoksen psyykkiset puolet ovat oma tutkimusalansa. Esimerkiksi syksyllä julkaistussa pro gradu -tutkielmassani ilmeni, että sekä ilmasto­ahdistusta että ilmastotoivoa kokeneet tekivät merkittävästi enemmän ilmastotoimia kuin muut. Ilmastoahdistus voi herättää ilmastokriisin vakavuuteen ja saada toimimaan – siinä missä ilmastotoivo voi auttaa ylläpitämään toimintaa ja jaksamaan vaikeitakin tunteita. Aineistona oli Sitran laaja kysely, joka edusti hyvin suomalaista väestöä. Suomalaisista tutkijoista Panu Pihkala ja Kirsti M. Jylhä ovat tehneet aiheesta tutkimusta jo pidempään.

Toisaalta on tarpeetonta pohtia, onko ilmastoahdistus hyvä vai huono vaihtoehto, kun kyse ei ole valinnasta. Kun maailmaan kohdistuu isoja uhkakuvia, kuten maailmanlaajuinen pandemia tai ilmastokriisi, on normaalia reagoida niihin myös psyykkisesti. Ahdistuksessa ei ole mitään vikaa, vaan se on evolutiivisesti kehittynyt edistämään selviytymistämme. Mikään tunne ei muutenkaan ole täysin huono tai hyvä. Tunteet ovat toimintaamme motivoiva voimavara. Ne kertovat siitä, mikä meille on tärkeää, ja saavat meidät kokemaan elämän koko kirjossaan.

On kuitenkin totta, että liika ahdistus voi lamaannuttaa tai aiheuttaa kieltämisreaktioita. Siihen ei kuitenkaan auta ahdistuksen kieltäminen vaan se, että aktiivisesti luomme toivoa yhdessä. Tässä iso vastuu on äänestäjillä, päättäjillä ja ilmastopolitiikallamme. Emme voi odottaa toivoa luovia uutisia vaan meidän täytyy luoda niitä itse. Toivo motivoi ihmisiä toimimaan, ja tähän voimme kaikki vaikuttaa. Toivo ei kuitenkaan synny syyllistämällä ihmisiä normaaleista psyykkisistä reaktioista, kuten ilmastoahdistuksen kokemisesta.

Julia Sangervo

psykologian kandidaatti, Tampere

