Esiopetuspaikka tekstiviestillä on askel sähköisen asioinnin kehittämisessä

Helsinki tarjosi esiopetuspaikan ensimmäistä kertaa tekstiviestillä koko kaupungin alueella toimintakaudelle 2021–2022.

Kati Pohjanpalo kirjoitti (HS Mielipide 16.1.), että Helsingin kaupungin uusi malli, jossa esiopetuspaikka tarjotaan kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleville tekstiviestillä, asettaa yksityisen varhaiskasvatuksen asiakkaat eriarvoiseen asemaan.

Helsinki tarjosi esiopetuspaikan ensimmäistä kertaa tekstiviestillä koko kaupungin alueella toimintakaudelle 2021–2022. Esiopetuspaikka tarjottiin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, jotka jatkavat esiopetukseen omalla esiopetuksen oppilaaksiottoalueella. Jos perhe ei halunnut tarjottua paikkaa, toivottua paikkaa haetaan sähköisen asioinnin kautta.

Yksityisen päiväkodin esiopetukseen haetaan lomakkeella, ja hakemukset käsitellään ja valinnat tehdään yksityisissä päiväkodeissa. Yksityisen esiopetuksen oppilaaksiottoalueena on koko kaupunki. Kaupungin verkkosivuilla on tiedot myös yksityisistä esiopetusta järjestävistä päiväkodeista. Yksityisillä päiväkodeilla on usein kieli- tai muita painotuksia, jotka vaikuttavat perheiden valintoihin.

Hakuprosessit kunnalliseen ja yksityiseen esiopetukseen ovat tällä hetkellä erilaisia, mutta huoltajat voivat hakea toivomaansa esiopetuspaikkaa niin kunnallisesta kuin yksityisestäkin esiopetusta järjestävästä päiväkodista. Esiopetukseen haku on tänä keväänä 7.–22.1.2021. Sähköisten palvelujen kehittäminen entistä asiakaslähtöisemmiksi on Helsingin kaupungin tärkeä tavoite.

Riikka Reunanen

aluepäällikkö, yksityinen varhaiskasvatus

Henrietta Suomalainen

erityissuunnittelija

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

