Tasapaksu koronavirusarki alkaa tuntua raskaalta siksi, ettei voi edes odottaa sitä katkaisevia kohokohtia.

Leikki­puistossa Helsingin Meilahdessa alakoulu­ikäinen poika on tohkeissaan. Vanhemmat pudistelevat suurimpia tammi­kuun pyryn tuomia lumia pois puiston­penkeiltä. Puiden väliin viritetään viiri­nauhaa.

”Hei, mulla on synttärit, kohta tulee vieraita. Meillä on mukana grilli, sellainen kerta­käyttö­grilli”, poika kertoo ohi­kulkijoille innoissaan.

Meilahtelaisessa leikkipuistossa vieraat talvihaalareissaan istuvat ringissä siemailemassa lämmintä juomaa ja syömässä makkaraa. Sankari nauttii.

Ohikulkija miettii: oi kuinka kaipaankaan juhlaa, ystäviä, yhdessäoloa.

Lasten ulkosyntymäpäivistä on tullut koronavirusvuoden ilmiö. On ollut urheilusynttäreitä, pulkkamäkisynttäreitä, retkisynttäreitä. Kesällä vanhemmat purkivat keväällä kertynyttä syntymäpäiväsumaa. Syksyllä ja talvella ulkona vietettävistä syntymäpäivistä on tullut jo maan tapa.

Milloin itse olet viimeksi juhlinut? Jouluna ehkä perheen kesken? Väliin ovat koronavirustartuntojen varomisen takia jääneet useammat pyöreiden vuosien syntymäpäiväjuhlat, x-määrä pikkujouluja ja y-määrä juhlia ilman erityistä syytä.

Ihminen tarvitsee elämäänsä juhlia ja niissä tapahtuvia kohtaamisia. Keskusteluja keittiön tungoksessa, tanssia ja hyvää ruokaa. Tasapaksu koronavirusarki alkaa tuntua raskaalta siksi, ettei voi edes odottaa sitä katkaisevia kohokohtia.

Jos etätyöläinen ei tapaa ketään muuta kuin samoja yhden käden sormilla laskettavia ihmisiä eli perheenjäseniä ja kaupan kassatyöntekijää, alkavat ystävät tuntua arvokkaammilta kuin koskaan ennen.

Juhliin liittyy usein siirtymäriitti. Olet ylioppilas, joka saa laulaa muiden kanssa Gaudeamus igitur. Olet abiturientti, joka saa juhlia kuorma-auton lavalla. Olet mor­sian tai sulhanen, joka on löytänyt jonkun tärkeän vierelleen. Tätä riemua yhden elämänvaiheen päättämisessä ja toisen aloittamisessa tarvitaan, koska seuraavaksi pitää jaksaa pinnistää pääsykokeisiin, yli­oppilaskirjoituksiin, yhteiseen arkielämään.

Harva jaksaa enää vapaa-ajalla avata Teamsia tai Zoomia ja simuloida juhlia virtuaalisesti. Keskustelut eivät näissä juhlissa voi mennä päällekkäin. Videopuhelubileissä on häivähdys kokoushuoneen tunnelmaa.

Koronaviruksen nopeasti leviävä muoto on jo Suomessa. Juhliminen isossa porukassa olisi varma keino saada virus leviämään. Juhlia kertyy varastoon. Niitä odotellessa.

