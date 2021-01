Helsingin kaupunki on pilaamassa Uutelan alueen

Puita kaatuu, raskaat metsäkoneet tuhoavat kasvustoa, maisemat ja koko luonto muuttuvat, linnut ja metsäneläimet kärsivät.

Uutelan luonnonsuojelualue Itä-Helsingissä on historiallinen cityihmisen paratiisi, jossa on merenrantaa, aarniometsää, soita, niittyjä, kallioita ja vaikka mitä ihan oikeassa luonnontilassa. Uutelassa voi retkeillä, juosta, suunnistaa, tehdä lintuhavaintoja ja nähdä monia metsän eläimiä.

Uutela on saanut tähän saakka olla rauhassa ja koskemattomassa luonnontilassa. Nyt on järkyttävää nähdä, kuinka Helsingin kaupunki on ryhtynyt sitä ”hoitamaan” eli pilaamaan. Puita kaatuu, raskaat metsäkoneet tuhoavat kasvustoa, maisemat ja koko luonto muuttuvat, linnut ja metsäneläimet kärsivät.

Olen vuosien ajan kiertänyt Uutelan metsiä polkujuoksijana. Mitään vastaavaa tuhotyötä en ole siellä koskaan aikaisemmin nähnyt.

Viime viikolla ennen suurta lumimyräkkää kiersin taas Uutelan metsiä ja metsäpolkuja pari tuntia. Kysyin yhteensä 26 vastaantulijan mielipidettä käynnissä olevasta Helsingin kaupungin metsätyöprojektista. Jokainen sanoi olevansa järkyttynyt ja kysyi, mitä pitää tehdä, jotta tuhotyö voidaan keskeyttää ennen kuin on liian myöhäistä.

Olen ymmärtänyt, että Helsingin kaupunki on saanut ulkoilijoilta ja luontoihmisiltä huomattavan paljon kielteistä palautetta. Poliittisten päättäjien on nyt syytä herätä ja kuunnella asukkaita.

Jorma Paavonen

emeritusprofessori, Helsinki

