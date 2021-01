Myrkkyruiskeen piti olla inhimillinen ja rauhallinen tapa kuolla. Osaamattomissa käsissä ja väärillä lääkityksillä teloitukset ovat saattaneet kestää jopa toista tuntia, eivätkä ne tutkijoiden mukaan täyttäisi edes eläinten eutanasiaa ohjaavia standardeja.

Donald Trumpin valta­kauden teloitus­suma on purettu. Viime heinä­kuusta alkaen Yhdys­valtojen liitto­valtion teloituksia tehtailtiin 13. Sitä ennen niitä ei pantu toimeen 17 vuoteen. Viime viikolla tappava myrkky­ruiske annettiin kolmelle kuolemaan­tuomitulle.

Presidentti Joe Biden haluaa lopettaa liitto­valtion teloitukset ja houkuttelee osavaltioita samaan ratkaisuun. Ennen poliittista uraansa San Franciscon piirisyyttäjänä toi­minut varapresidentti Kamala Harris on jo pitkään kampanjoinut kuolemanrangaistusta vastaan. Nyt kääntymässä on myös yleinen mielipide. Death Penalty Information Center julkisti marraskuussa 2019 gallupin, jossa enemmistö vastaajista piti ensimmäisen kerran elinkautista vailla armahduksen mahdollisuutta parempana rangaistuksena murhasta kuin kuolemantuomiota. Prosentit olivat selkeät: 60 ja 32. Vielä viisi vuotta aiemmin kuolemantuomiota murhasta kannatti 50 ja elinkautista vailla armahdusmahdollisuutta 45 prosenttia vastaajista.

Mielipideilmastoa on muokannut myrkkyruisketeloitusten julmuus. Inhimilliseksi ajateltu teloitustapa on osoittautunut kaikeksi muuksi. Koska ammattietiikka ei salli lääkärien osallistua teloituksiin, niiden to­teutus on osaamattomissa käsissä. Käsivarsista ei löydetä vetäviä suonia, injektio­neuloja on pistetty suonen sijasta lihakseen ja verisuonen läpi alla olevaan kudokseen.

Jou­lukuussa 2006 Floridassa teloittajat olivat tökänneet molemmissa käsivarsissa neulat verisuonten läpi kudokseen sillä seurauksella, että kuolema vaati tupla-annokset aineita ja kesti yli puoli tuntia.

Monet eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset lääkevalmistajat ovat kieltäneet aineidensa käytön teloituksissa, joten tilalle on koetettu löytää korvaavia aineita. Teloitettavien tainnuttamiseen ennen surmaavaa kaliumkloridia annettavana barbituraattiunilääkkeenä on vuodesta 2011 alkaen käytetty muun muassa midatsolaamia. Kesällä 2014 Joseph Woodin teloituksessa sitä tarvittiin 15 kertaa ohjearvon ylittävä määrä, ja teloitus kesti 117 minuuttia. Suomessa eläinlääkärit rauhoittavat midatsolaamilla huonokuntoisia potilaita ja pentuja.

Arvostettu lääketiedejulkaisu The Lancet julkaisi vuonna 2005 tutkimuksen, jonka mukaan neljän osavaltion 49 teloituksesta 42:ssa nukutusaineen määrä veressä alitti leikkauksissa vaaditut pitoisuudet.

Syinä tähän mainittiin, että teloittajilla ei ollut anestesiakoulutusta ja lääkkeet annettiin etänä ilman anestesian seurantaa. Tutkijoiden mukaan teloitukset eivät täyttäisi eläinten eutanasiaa ohjaavia standardeja.

Kirjoittaja on HS:n hallintopällikkö.