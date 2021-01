Samalla kun rokotus merkitään Kanta-järjestelmään, voidaan rokotustodistus viedä järjestelmään luotettavasti.

On jo viitteitä, että rokottaminen ei pelkästään suojaa koronavirukselta vaan myös estää sen tarttumista. Yksittäiset EU-maat, myös Pohjoismaat, työstävät jo maakohtaista koronavirusrokotepassia, jolla voidaan helpottaa myös matkustamista.

Suomen oikeusoppineiden outo ajatusmaailma tuntuu kuitenkin jarruttavan mahdollisuuksiamme oleellisesti.

Eurooppaoikeuden professori Juha Raitio lausui, että passijärjestelmä voisi luoda eriarvoisuutta (HS 21.1.). Julkisoikeuden professori Toomas Kotkas taas piti passin käyttöönottoa mahdottomana ”niin kauan kuin koronarokotuksen ottaminen ei ole pakollista”.

Rokotustodistus meillä jo on pahvisena, ja se vaaditaan muun muassa matkustettaessa keltakuumealueelle. Mitä uutta siis?

Seurattaessa professorien ajatuskulkuja eriarvoisuuden ongelma ei olekaan passi vaan itse rokotus, joka on eriarvoisuuden juurisyy. Sitä mukaa kun rokotuksia annetaan, rokottamattomat jäävät eriarvoisten joukkoon. Ja tottahan se on: he saattavat edelleen sairastua tappavaan tautiin ja myös tartuttaa toisia siihen. Rokotettujen on turvallista lähteä ulkomaille, rokottamattomille se ei sitä tule olemaan.

Kun henkilö on rokotuksen saanut, on tärkeää, että hän voi sen myös luotettavasti todistaa. Siksi meillä on jo nyt rokotustodistuskäytänne. Jos se lisää motivaatiota ottaa rokote, eikö sekin ole kansallisen edun mukaista? Jos se ei sitä olisi, onko koko rokottaminen kansallisen edun mukaista?

Kotkaksen mukaan rokotuksesta kieltäytyminen esimerkiksi uskontoon, vakaumukseen tai terveydentilaan vedoten voisi luoda syrjintää, jos sosiaalisiin tilanteisiin osallistumista rajoitettaisiin tällä perusteella tai karanteeni olisi pidempi.

Oma käsitykseni eriarvoisuudesta on vallan toinen. Henkilöä ei edes syrjitä, vaan häneen kohdistetaan niitä perusteltuja toimia, joita nyt kohdistetaan meihin kaikkiin. Peruste ei tietenkään voi olla rokotepassin olemassaolo. Peruste on tarve suojata kanssaihmisiä.

Kansalaisen edun mukaista on kyetä todistamaan saamansa rokotus. Kansallisen etumme mukaista on antaa maailmalle kuva edistyksellisestä rokotusjärjestelmästä ja luotettavuudesta rokotustodistuksissa. Sen soisi olevan osa Suomen maabrändiä.

Kanta-järjestelmä on sopiva pohja, ja samalla, kun rokotus sinne merkitään, on mahdollista viedä rokotustodistus järjestelmään luotettavasti. Teknisesti helppoa, taloudellisesti halpaa. Miksi emme ottaisi rokotuksesta kaikkea hyötyä irti?

Sähköinen rokotuspassi helpottaisi suomalaisten elämää koronaviruksesta riippumatta. Nyt siihen on erityinen syy pyrkiessämme palaamaan normaaliin mahdollisimman nopeasti. Toivonkin sosiaali- ja terveysministeriön ryhtyvän asiassa toimiin, joihin muun muassa Ruotsissa on jo ryhdytty.

Heikki Pälve

lääkintöneuvos, Turku

