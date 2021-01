Laajasalon raitiotiesiltojen hinta on karannut hallinnasta (HS Kaupunki 21.1.). Nyt on viimeinkin peruutettava tämä tolkuttoman kallis hanke, jota kokoomuspuolue koettaa ajaa kaupunkilaisten rasitukseksi. Montakohan miljoonaa euroa pelkkään suunnitteluun on jo haaskattu?

Nykyisessä taloustilanteessa Helsingillä ei ole varaa kalliiseen raitiolinjaan eikä siltahirvityksiin, jotka palvelisivat hyvin pientä asukasmäärää. Kaavailtu varikko turmelisi Yliskylän ulkoilualuetta. Toivottavasti vastuulliset poliitikot ymmärtävät haudata hankkeen ennen kuin on liian myöhäistä.

Markus Lång

filosofian tohtori, Helsinki

