Monille adhd-oireisille liikunta on keino purkaa ylimääräistä energiaa. Kun tätä keinoa ei ole, energia purkautuu levottomuutena koulussa, kotona ja kaduilla. Oma adhd-oireinen nuoreni harrastaa koripalloa. Liikunnan lisäksi koripallo tarjoaa onnistumisia, joita koulussa ei tule. Seura on järjestänyt korvaavaa harjoittelua, mutta se ei ole sama asia. Koripalloa pelaavat lapset ovat halunneet valita nopeatempoisen sisäjoukkuelajin. Nyt Whatsapp-ryhmissä näkyy, että moni nuori on lopettanut harrastuksen.

Jos joku kuvittelee, että nuoret pysyttelevät nyt kotona ja korkeintaan käyvät perheen kanssa kävelyllä, voin kertoa, että kovin yleistä tämä ei ainakaan lapseni kaveripiirissä ole. Sen sijaan, että nuoret olisivat valvotuissa harrastuksissaan, he viettävät aikaa ostoskeskuksissa, hampurilaisravintoloissa ja julkisissa liikennevälineissä puhelimiaan tuijottaen. Toivon, että päättäjät löytävät ratkaisun, joka ei jätä pysyviä jälkiä nuoriimme.

Uskon, että seurat voivat järjestää turvallisen harjoitusympäristön. Oman lajin treeni edes kerran viikossa voisi pelastaa paljon.

Seitsemäsluokkalaisen

adhd-oireisen lapsen äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.