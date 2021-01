Vauva-Yoda on liian söpö, ja kaunis taideteos on pelkkää rahastusta – Menestyneitä taiteen ja viihteen tekijöitä syytetään helposti laskelmoinnista

Suuri osa tekijöistä hakeutuu kulttuurin pariin rakkaudesta lajiin, ei rahan takia.

Nokkelassa ruotsalaisessa Netflix-sarjassa Rakkaus ja anarkia pieni, kunnian­arvoisa kirjan­kustantamo on pulassa. Firmaan on palkattu konsultti miettimään tehostamista, ja kustannustoimittajat etsivät myyvää kohukirjaa, mutta yhtäkkiä omistaja päättää myydä kaiken suoratoistojätille. Asia aiheuttaa tietysti huolta: Kaikkoavatko viihteen säikyttämät kirjailijat? Muuttuuko toiminta vain sydämettömäksi tuloksen tekemiseksi?

Kustantamoväen pohdinnat tarjoavat hykerryttäviä vertailukohtia kulttuuritoimituksen arjelle. Samalla sarja sai ajattelemaan taiteen ja viihteen vastakkainasettelua, jonka luulin jo olevan historiaa.

Myöhemmin luin Disneyn The Mandalorian -sarjasta käytyä keskustelua. Star Wars -maailmassa tapahtuva seikkailu on ollut menestys, ehkä erityisesti siksi, että viisaan Yoda-hahmon sukuinen avaruusolento­taapero on sulattanut kaikkien sydämet.

Tai lähes kaikkien. Sarjan tekijöitä on syytetty myös laskelmoinnista ja rahastuksesta – hahmo on liian söpö.

Tätä otusta kutsutaan Mandalorian-sarjan alussa yksinkertaisesti lapseksi.­

Ehkä esimerkit kertovatkin vastakkain­asettelun sijaan intohimoisesta suhtautumisesta myös viihteeseen. Nykyihminen ha­luaa, että sitä tehdään yhtä tosissaan kuin taidetta, eikä vain euron kuvat silmissä.

Samaa keskustelua voi nimittäin käydä esimerkiksi kuvataiteesta. Viime syksynä kuvataiteilija Anna Tuori sanoi Ylen haastattelussa, että jos taiteesta tulee vain väline ilmaista kannanotto vaikkapa rasismiin tai ilmaston­muutokseen, taide banalisoituu ja latistuu.

Arvostelun kohteeksi joutunut Riiko Sakkinen taas moitti Tuorin taidetta yliesteettiseksi ja sanoi, että sillä vain koristellaan porvarien salonkeja.

Toinen siis väittää toista laskelmoijaksi, toinen taas rahastajaksi.

Tietysti jokaisella alalla on omat numeroniilonsa ja markkinointiväkensä, joiden tehtävä on ajatella lähinnä rahaa. Suuri osa tekijöistä kuitenkin hakeutuu kulttuurin pariin rakkaudesta lajiin, on oma työ sitten tehdä taidetta tai viihdettä, kustantaa niitä tai vaikkapa kirjoittaa niistä.

Haluan uskoa, että ”vauva-Yoda” on syntynyt tekijöiden intohimosta. Samoin arvostettujen kuvataiteilijoiden työt.

Laskelmointia voi kyllä yrittää, mutta usein menestys syntyy sen sijaan siitä, että tekemisessä on mukana sydän ja tunne, on se sitten lapsenomainen riemu, ahdistus, innostus, sydänsuru tai mikä tahansa. Näin on niin taiteessa, viihteessä kuin monella muullakin alalla.

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimituksen esihenkilö.