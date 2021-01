Vieraskynä

Työ- ja luottamustehtävissä oleviin kohdistuvan uhkailun kitkeminen on tärkeää, mutta parempaa lain suojaa tarvitaan myös perhepiirissä.

Viimeaikaiset tapahtumat Yhdysvalloissa, Valko-Venäjällä ja jopa Suomessa ovat nostaneet esiin poliittisen väkivallan, siihen yllyttämisen ja poliitikkojen uhkaamisen.

Suomessa tuoreita esimerkkejä ovat entisen pääministeri Juha Sipilän (kesk) epäilty pahoinpitely ja ministeri Maria Ohisaloon (vihr) verkossa kohdistuneet uhkaukset, jotka etenivät käräjäoikeuteen asti. Muutkin poliitikot ovat kohdanneet vakavia uhkauksia, mutta harva haluaa tehdä niistä rikosilmoitusta. Siihen voi olla erilaisia syitä, kuten uhkausten ja väkivallan lisääntymisen pelko tai haluttomuus esiintyä väkivallan uhrin roolissa.

Ongelmaan aiotaan puuttua rikoslain muutoksella, joka on nyt eduskunnan käsiteltävänä. Hallituksen esitys muuttaisi vakavan väkivallalla tai muulla rikoksella uhkaamisen virallisen syytteen alaiseksi rikokseksi, kun se kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävänsä vuoksi. Nykyisin laitonta uhkausta koskevan rikosepäilyn tutkinta ja syytteen nostaminen edellyttävät asianomistajan eli rikoksen uhrin tekemää syyttämispyyntöä eli käytännössä hänen tekemäänsä rikosilmoitusta.

Uudistukselle on hyvät perusteet, sillä tällaisten uhkausten vakavuudesta ja yleisyydestä on tutkimusnäyttöä. On tärkeää, että myös työväkivalta sisältyy ehdotukseen. Sitä esiintyy erityisesti asiakaspalvelutehtävissä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Rikosilmoituksen tekeminen asiakkaan tekemistä uhkauksista voi olla korkean kynnyksen takana, sillä se vaikeuttaa asiakastyötä. Uhkausten vakavuutta voi joskus olla vaikeaa arvioida.

Eduskunnan käsittelyssä oleva muutos ei koskisi muuta kuin poliitikkoihin ja työntekijöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Vakavia uhkauksia liittyy kuitenkin myös lähisuhdeväkivaltaan, kunniaan liittyvään väkivaltaan ja muuhun toistuvaan väkivaltaan.

Moni lähisuhdeväkivallan uhri on pitänyt kokemaansa henkistä väkivaltaa pahempana kuin fyysistä. Niin sanotussa kunniaan liittyvässä väkivallassa uhkaukset ovat oleellinen osa naiseen tai tyttöön kohdistuvaa kontrollia. Jos uhri pelkää, hän ei ehkä uskalla tehdä rikosilmoitusta.

Pahoinpitelyrikoksissa lähisuhdeväkivallan uhrin korkea kynnys tehdä rikosilmoitus on tunnistettu. Pahoinpitelyt ovat virallisen syytteen alaisia, myös lähisuhteessa tehty lieväkin pahoinpitely, jos epäillyllä on valta-asema uhriin nähden.

Rikostutkinnan näkökulmasta uhkauksien selvittäminen voi olla jopa fyysisen väkivallan selvittämistä helpompaa, sillä sähköpostit, tekstiviestit, sosiaalisen median päivitykset ja uhkaussoitot voidaan tallentaa.

Vakavaa väkivallan uhkaa kokevien tavallisten ihmisten asettaminen eri asemaan työtehtävissä olevan tai poliittista tehtävää hoitavan henkilön kanssa ei ole perusteltua silloinkaan, kun on kyse uhkauksien rikostutkinnasta ja niihin liittyvien syytteiden nostamisesta. Jos näin tehdään, rikosten uhrit eivät ole yhdenvertaisia lain edessä eivätkä väkivallan uhrien ihmisoikeudet toteudu.

Kansainvälisissä ihmisoikeusasiakirjoissa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa tarkastellaan nykyisin naisten ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Esimerkiksi niin sanottu Istanbulin sopimus eli Euroopan neuvoston yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta edellyttää jäsenvaltioilta tehokkaita toimia väkivaltaa vastaan, ja niin tekee myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin.

Vakava uhkaaminen väkivallalla on henkistä väkivaltaa ja johtaa usein fyysiseen, vakavaankin väkivaltaan. Suomen on EU:n perusoikeusviraston tekemässä tutkimuksessa havaittu kuuluvan valtioihin, joissa naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä.

Istanbulin sopimus edellyttää laaja-alaista väkivallan torjuntaa. Uhkailu on syytä ottaa vakavasti, ei pelkästään kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden täyttämiseksi, vaan myös väkivallan uhrien suojelemiseksi.

Johanna Niemi ja Tuuli Hong

Niemi on prosessioikeuden professori Turun yliopistossa. Hong on oikeustieteen tohtori ja lakimies.

