Kruunusiltojen kustannusarvio on paisunut 350 miljoonaan euroon (HS Kaupunki 22.1.). Nyt on syytä ennen jätti-investoinnin alkupaukkua vielä kerran tarkastella muut vaihtoehdot. Miten Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan asukkaiden julkiset liikenneyhteydet järjestetään?

Miksei raitiovaunulinjoja voisi siltayhteyden sijaan suunnata syöttöliikenteenä Herttoniemen metroasemalle? Raiteet sopisivat hyvin leveälle Laajasalonväylälle. Vain Herttoniemen metroaseman ympäristössä tulee ahdasta, jolloin joudutaan laajempiin muutostöihin.

Kaivokadun ja ydinkeskustan kalliilta ja liikenteen vuosiksi sumputtavalta rakennustyöltä vältytään, kun hyödynnetään valmista metroyhteyttä.

Kuinka suuri osa Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan asukkaista tarvitsee yhteyttä juuri keskustaan? Työpaikat ydinkeskustassa eivät lisäänny, kun arvorakennuksia muutetaan toimistokäytöstä asunnoiksi. Ja idässä metrolla kohdataan pian Raide-Jokerin lähtöasema.

Sujuva liikenne on tärkeää, mutta missä on se sumppu, joka tällä investoinnilla poistetaan?

Kun siltarahat säästyvät, voidaan kokeilla myös uutta. Kruunuvuorenrannasta yhteys keskustaan vesitse on lyhyempi kuin Suomenlinnasta. Sulan veden aikaan – nykytalvina keskimäärin kymmenen kuukautta vuodessa – liikennöinti voitaisiin hoitaa nopeilla aluksilla Tukholman saaristoon tapaan.

Hakaniemi soveltuu hyvin merellisen yhteyden päätepisteeksi. Rantaviivaa riittää liikennöinnin edellyttämille vähäisille laiturirakenteille. Rannasta metroon ja pysäkeille on vain 200 metrin siirtymä.

On vielä huomattava, että Kruunusiltojen nykyinen hinta on vain arvio. Suunnitteluun ja valmisteluun on toki jo käytetty miljoonia euroja, mutta se ei voi olla peruste sadoille lisämiljoonille.

Toivottavasti lopullisen päätöksen tekee Helsingin uusi kaupunginvaltuusto sen jälkeen, kun suurimman kustannuserän, itse sillan, rakennustöiden urakkahinta huhtikuussa on tiedossa. Silloin sekä uusilla että valintansa uusineilla valtuutetuillamme toivottavasti riittää rohkeutta puhaltaa peli poikki.

Henri Juva

Laajasalo, Helsinki

