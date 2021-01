Lasten harrastusten rajoituksia tulisi tarkastella nykyistä hienojakoisemmin. Esimerkiksi musiikinopetus, jossa oppilas on yksin opettajan kanssa, tulisi sallia lähiopetuksena. On täysin suhteetonta, että lapset käyvät koulussa mutta eivät saa mennä yksinään opettajan pitämälle soittotunnille, jossa turvaväli on helppo pitää. Soitinopetus kärsii huomattavasti, kun se toteutetaan etänä.

Toivo Hurme

Helsinki

