Haasteet ovat ratkaistavissa, jos suunnittelu aloitetaan heti ja toteutusta johdetaan vahvasti.

Koronaviruspandemian rajoitukset alkavat jo uuvuttaa. Rokotukset ovat nyt keskeisin keinomme päästä normaaliin elämään.

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan rokotuksissa luotetaan Suomessa normaaliajan toimintamalleihin, mutta tahti on ollut verkkainen ja varastoissa on enemmän rokotteita kuin mitä on saatu rokotettua. Erityisesti arveluttaa, saadaanko nykymallilla rokotettua Astra Zenecan ja Oxfordin ”kansanrokotteella” laaja aikuisväestö tehokkaasti.

Koska pandemia on valtava poikkeus normaalista, nyt tulisi myös rokotusten järjestämisessä etsiä tavallisesta poikkeavia ratkaisuja. Mitä jos veisimme rokotukset sinne, missä ihmisetkin ovat? Tiedämme jo nyt, että 18. huhtikuuta suuri osa aikuisväestöstä käy äänestämässä kuntavaaleissa. Valtaosa äänestäjistä on massarokotusten kohderyhmää, kaikkien henkilöllisyys tarkistetaan joka tapauksessa, henkilömäärät tiedetään, ajanvarausvaivaltakin vältyttäisiin. Eikö äänestyksen jälkeen henkilö voisi luontevasti jatkaa rokotettavaksi äänestyspaikalla tai sen läheisyydessä?

On selvää, että ratkaistavana on useita kysymyksiä: Miten saadaan rokottajia ja rokotteita riittävästi paikalle, miten viestitään, miten hoidetaan logistiikka, toteutetaan tietojärjestelmät, vältetään ruuhkat ja toteutetaan tehosterokotus myöhemmin. Nämä haasteet ovat kuitenkin ratkaistavissa, jos suunnittelu aloitetaan heti ja toteutusta johdetaan vahvasti.

Etsitään uusia ratkaisuja eikä jäädä rypemään ongelmiin tai jumiin vanhoihin malleihin. Pannaan koronavirus ojennukseen julkisen hallinnon, kolmannen sektorin ja yksityisen sektorin yhteisellä ponnistuksella. Tehdään mainion tavallinen kesä, ja saamme taas viettää normaalisti aikaa läheistemme kanssa.

Mika Karjalainen

filosofian tohtori, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.