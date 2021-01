Aikuisten oman elämän haasteet, parisuhteen pulmat ja tulehtunut kodin ilmapiiri heikentävät lasten ja nuorten hyvinvointia.

Tuoreessa koronatyöryhmän raportissa (18.1.) ja Helsingin Sanomien uutisissa (19.1.) todetaan, että koronapandemian kielteiset vaikutukset heijastuvat erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Viime aikoina olemmekin joutuneet valitettavan usein kasvotusten lasten ja nuorten pahoinvoinnin kanssa.

Ennaltaehkäisy on olennaista perheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä toi kirjoituksessaan (HS Mielipide 13.1.) myös esiin, kuinka varhainen tuki edistää lasten ja nuorten hyvinvointia myöhemmällä iällä.

Yksityisellä sektorilla digitaalisten ennalta ehkäisevien palveluiden kysyntä on lisääntynyt viime aikoina merkittävästi. Yleisin syy on ahdistuneisuus, joka on liittynyt parisuhteen tilanteeseen tai koronavirukseen. Parisuhteen haasteiden lisääntyminen koronapandemian aikana on näyttäytynyt myös järjestöjen tarjoamissa palveluissa sekä kuntasektorilla.

Vanhempien parisuhdetta tukemalla voidaan auttaa koko perhettä. Toimiva parisuhde luo hyvinvointia elämään, se edistää fyysistä terveyttä ja mielen hyvinvointia. Vanhempien parisuhteella on suuri vaikutus koko perheeseen. Aikuisten oman elämän haasteet, parisuhteen pulmat ja tulehtunut kodin ilmapiiri heikentävät lasten ja nuorten hyvinvointia erityisesti silloin, kun ongelmat pitkittyvät. Parisuhteiden hyvinvoinnin edistämisessä Parisuhdekeskus Kataja on tehnyt pitkäjänteisesti valtakunnallista työtä jo vuodesta 1994.

Hallitusohjelmaan on kirjattu parisuhteen ja vanhemmuuden tuen palveluiden vahvistaminen. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon painopiste siirretään varhaiseen ongelmien ehkäisyyn.

Kuntatasolla päättäjillä on nyt mahdollisuus alkaa vaikuttaa siihen, miten perheiden palveluita aiotaan konkreettisesti edistää. Tämä tarkoittaa, että ymmärretään perheiden yksilölliset tarpeet, palveluiden saatavuus ja erilaiset tuen muodot erityisesti parisuhteiden ja vanhemmuuden haasteissa. Ja muistetaan koronapandemian vaikutukset erityisesti perheiden ja lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Koronavirustilanne asettaa tulevat kuntapäättäjät nyt avainasemaan edistämään parisuhteille tarjottavien palveluiden saatavuutta ja riittävää tarjontaa: näin tuemme myös kasvavien lasten ja nuorten hyvinvointia.

Suvi Laru

toiminnanjohtaja

Marianne Heikkilä

puheenjohtaja

Parisuhdekeskus Kataja ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.