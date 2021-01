Jalkapallo on henkireikä lukuisille nuorille ja nuorille aikuisille.

Koronapandemia on keskeyttänyt sisätilaliikunnan. Kun päätös syksyllä tehtiin, sitä ennakoitiin lyhytaikaiseksi ja hyvin perustelluksi rajoitustoimenpiteeksi. Lapset ja nuoret saivat kuitenkin jatkaa ulkoharjoituksia, mikä Helsingissä mahdollistaa esimerkiksi jalkapalloharrastuksen jatkamisen. Silti lasten ja nuorten sisätilaliikunnan kieltämisen sosiaalisia seurauksia lasketaan vielä pitkään.

Samaan aikaan syksyllä keskeytettiin myös aikuisten harrastusluonteiset ulkona tapahtuvat joukkuelajien harjoitukset. Se keskeytti jalkapallon harrastetoiminnan kokonaan. Päätös oli ymmärrettävä marraskuun lopussa. Jos rajoitus olisi päättynyt joulun jälkeen, olisi kaikki hyvin. Nyt se kuitenkin on jatkunut koko tammikuun, ja kun kuuntelee poliitikkojen sanomisia, näyttää pahasti siltä, että rajoitus jatkuu vielä pitkälle kevääseen.

Käsittääkseni seurojen vetämistä jalkapallon ulkotreeneistä ei ole tullut Helsingissä yhtään tartuntaa. Seurat osaavat hommansa. Joukkueemme pelaajilla on koronavilkku, pienessäkään köhässä ei treeneihin tulla, oman kentän pukuhuoneita ei käytetä, tilaa on aina joko puolikas tai koko kenttä, treeneissä käytettävät harjoitusliivit pestään joka käytön jälkeen, ja joukkueella on omat pallot. On siis erittäin epätodennäköistä, että mitään sattuisi. Toisaalta, vaikka kuinka niin haluttaisiin, myöskään ilmatiivistä eristäytymistä ei ole koskaan olemassa, ja hyvä niin.

Sosiaaliset syyt puoltavat lasten ja nuorten liikuntaharrastusten jonkinlaista vapauttamista. Samat syyt puoltavat myös aikuisten harrastustoiminnan vapauttamista siten, että ulkotreenit sallittaisiin. Jalkapallo on henkireikä lukuisille nuorille ja nuorille aikuisille.

Opiskelijoilla, etätyöläisillä, työtä tai tekemistä vailla olevilla ja myös ihan päivätöissä kävijöillä ei ole helppoa. Nyt järki käteen ja ulkotreenit käyntiin!

Reijo Sormunen

naisten jalkapallojoukkueen joukkueenjohtaja, Helsinki

