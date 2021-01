Muut lehdet

Imagessa toimittaja Suvi Auvinen ruotii näkemystä, jonka mukaan seksuaalisuus ei kuulu saunaan.

”Epäseksuaalinen saunakulttuuri on ylpeilyn aihe jopa minulle, joka kaihdan kaikkea muuta nationalismia. Kaikille avoin sauna on idea, jonka takana voin seistä: se on suomalaisuuden ydin, joka asettaa meidän kehomme samalle viivalle.”

”Saunominen merkitsee Suomessa oletusarvoisesti alastomuutta. Kukaan ei mainitse mahdollisuutta kietoutua pyyhkeeseen. Ja jos joku erehtyy saunaan uimapuku päällä, häntä ojennetaan ensin lempeästi, sitten tiukemmin. Yhteinen julkinen alastomuus on mahdollista vain niin kauan, kun kaikki osallistuvat siihen. Jos joku tulee uimapuku päällä saunaan, se tekee kaikista muista tirkistelijöitä tai vilauttelijoita.”

”Miltei jokainen saunan epä­seksuaalista luonnetta korostava saarnaaja on kuitenkin harrastanut seksiä saunassa. – – Vaikka riisumme vaatteemme ja tittelimme pukuhuoneeseen, ei seksuaalisuutta tai haluja voi kerralla kytkeä pois päältä. Saunaan tulee kokonainen ihminen. Haluineen ja kaipauksineen.”

”Ehkä ristiriitainen suhtautuminen saunaan ja seksuaalisuuden suhteeseen on ollut edellytys sille, että nykyinen saunakulttuuri on ylipäätään olemassa. Kollektiivisella sanattomalla sopimuksella on päätetty, että saunan seksuaalinen luonne hyväksytään, mutta siitä ei puhuta.”

Kirkossa ja kaupungissa kolumnisti Matias Uusisilta kommentoi perussuomalaisten väitteitä siitä, että kouluopetuksessa syrjitään heitä ja heidän arvojaan.

”Onko suomalainen koulujärjestelmä läpikotaisin persuvastainen? Sillä ei lopulta ole väliä. Populistille on yhdentekevää, onko otettu uhrin asema totta vai ei. Tärkeää on luoda tarinaa sorretusta enemmistöstä, jota pieni eliitti uhkaa. Tuo uhka voi olla feminismi, kasvisruoka, seksuaali­vähemmistöt, sähköautot tai kommunismi. Tällä kertaa se on suomalainen koululaitos. Se voi ottaa minkä tahansa muodon, sillä populistiset kansankiihottajat osaavat ohjata seuraajansa pelkäämään seuraavaa uhkaa, joka tulee viemään heidän oikeutensa.”

”Kyseessä on sama voima, joka sai Trumpin kannattajat ryntäämään Yhdysvaltojen Capitoliin puolustamaan syrjäytettyä presidenttiään.”

”2000-luvun populistiset liikkeet saavat voimansa valheellisesta uhrin asemaan asettumisesta. Suomessa tämä tarkoittaa sitä, että jopa suomalainen valkoinen heteromies, joka on kaikilla mittareilla mitattuna yksi maailman etuoikeutetuimmista hahmoista, voi tuntea itsensä uhriksi ja nähdä edistystä ajavat liikkeet häntä henkilökohtaisesti uhkaavina vaaroina. Tunne voi olla täysin aito, vaikka uhka olisi olematon.”