Tieteellinen tieto lajikadosta ja ihmisen sitä kiihdyttävistä käytännöistä on saatettava entistä vaikuttavammin kaikkien kansalaisten tietoisuuteen.

Luonto voi suuressa osassa yhteistä planeettaamme pahoin. Ihmisen taloudellisen toiminnan takia maailman metsissä, soilla ja vesistöissä on vuosi vuodelta vähemmän lajien kirjoa ja kuhinaa. Lisäksi ilmastokriisi heikentää useiden lajien kykyä selviytyä jyrkistä muutoksista niille tutuissa elinympäristöissä.

Lajikatoa on yritetty pysäyttää jo vuosikymmeniä, mutta varsin laihoin tuloksin. Suomi asetti vuonna 2010 kunnianhimoiset tavoitteet lajikadon pysäyttämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Ne olivat linjassa YK:n yleiskokouksen hyväksymien tavoitteiden kanssa.

Kansainvälisiä ja kansallisia biodiversiteettitavoitteita ei kuitenkaan olla saavutettu. Luonto köyhtyy edelleen monin paikoin, myös Suomessa. Luonnon köyhtyminen voidaan kuitenkin vielä pysäyttää. On ilmeistä, että se edellyttää uusia lähestymistapoja ja ajattelumalleja.

Lajikatoa sekä sen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia syitä koskevan tieteellisen tiedon tarve on yhä suuri. Tieteenalojen olisi myös kyettävä lisäämään ennakkoluulottomasti yhteistyötä – esimerkiksi biologian ja antropologian tai historian ja käyttäytymisekologian – jotta tarjolla olisi entistä vaikuttavampia ratkaisuja ja kriisin moniulotteisuuteen pureutuvia näkökulmia ihmisen ja muiden lajien keskinäisriippuvuudesta.

Yhteistyön edistämiseksi yliopistojen olisi luotava suotuisat rakenteet, jotka eivät perustu kilpailun vaan yhdessä oppimisen kulttuurille. Yliopistoissa Suomen Akatemian rahoittamat profilaatio-ohjelmat voivat yhdeltä osin edistää tieteenalojen siilot ohittavaa yhteistyötä.

Esimerkiksi Oulun yliopistossa lajikadon maailmoja tutkivat biologit, humanistit, kasvatustieteilijät ja maantieteilijät yhdistävät seuraaviksi kuudeksi vuodeksi voimansa uudessa profilaatio-ohjelmassa Arctic Anthropocene Natures and Transdisciplinary Science (ANTS). Ohjelman tavoitteena on kehittää luovia näkökulmia ja malleja siitä kulttuurisesta evoluutiosta, jonka tarvitsemme oman ja muiden lajien menestymisen turvaamiseksi.

Tiede yksinään ei kuitenkaan ratkaise monisyistä ongelmaa. Tieteellinen tieto lajikadosta ja ihmisen sitä kiihdyttävistä käytännöistä on saatettava entistä vaikuttavammin kaikkien kansalaisten tietoisuuteen. Tämä on syytä tehdä kansalaistiedon kautta, jolloin kansalaiset nuorista varttuneempiin toimivat kanssatutkijoina. Siten tiedolla on pysyvämpiä vaikutuksia ihmisten ja organisaatioiden toimintaan.

Suomessa on tavoitteen saavuttamiselle hyvät edellytykset, koska kansalaiset luottavat vahvasti tieteeseen. Erinomaiseksi arvioitu koulujärjestelmä sekä vapaan kansalaisvaikuttamisen perinteet tukevat myös laajan luontosivistyksen omaksumista.

Roger Norum

yliopistonlehtori, kulttuuriantropologia

Esa Ruuskanen

yliopistotutkija, historia

Oulun yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.