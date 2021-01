Neljä vuotta on Joe Bidenille pitkä aika, mutta vielä pitempi se on hänen haastajilleen.

Kun George Washington vannoi valansa Yhdys­valtojen presidenttinä vuonna 1789, ei maan nykyistä pää­kaupunkia Washingtonia ollut edes perustettu, muistuttaa Barack Obama tuoreessa muistelma­teoksessaan Luvattu maa. Ensimmäisen presidentin piti ratsastaa New Yorkiin tilaisuutta varten, kertoo Obama, joka oli presidenttinä kaksi kautta, vuosina 2009–2017.

Perillä New Yorkissa vastaan­otto oli innostava. Niin on ollut viime vuosi­kymmeninäkin, kun tilaisuus on järjestetty Washingtonissa. Tämä päti myös viime keskiviikkona, kun Joe Biden vannoi valansa Yhdysvaltojen 46. presidenttinä – vaikka kansalliskaarti enimmäkseen korvasi yleisön, joka seurasi tapahtumia kotonaan.

Tunnelma Obaman virkaanastujaisissa tammikuussa 2009 oli huipussaan. Sitä se oli myös kahdeksan vuotta myöhemmin eri syistä, kun Obaman kaudet päättyvät.

Samoilla kongressin portailla Donald Trump piti ensimmäisen rehvakkaan virkaanastujaispuheensa, joka jäi näillä näkymin myös viimeiseksi. Trump toi tullessaan vihanpidon hengen Valkoiseen taloon. Siitä hänet muistetaan, jos ei muusta.

Keskiviikkona juhlittiin vihanpidon päättymistä, mutta sotilaallinen turvallisuus kongressissa muistutti siitä edelleen. Loppiaisena Trumpin kannattajat olivat häpäisseet rakennuksen hänen yllyttämänään valtaamalla sen, tullakseen vain itse siirretyiksi historian romukoppaan.

Viime viikon virkaanastujaiset aloittivat uuden aikakauden Amerikan histo­riassa. Biden otti paikkansa maansa johdossa ja kansainvälisen politiikan johtavan suurvallan – sillä sitä Yhdysvallat yhä on – kärjessä.

Nyt Yhdysvalloissa muilla on neljä vuotta aikaa kamppailla Bidenin kanssa. Muualla maailmassa johtajat voivat toivoa saavansa häneltä tukea tai haastaa hänet. Aikaa heillä on vain yksi presidenttikausi, sillä 78-vuotias Biden ei taida yrittää toiselle kaudelle.

Bidenin aloittaessa maailman johtajien kenttä on mullistusten edessä, eikä se välttämättä ole lainkaan nykyisen kaltainen, kun Biden lopettaa. Moni johtaja on entinen kauden päättyessä, ja uusia haastajia tulee.

Varoittava esimerkki löytyy Yhdysvaltojen senaatista. Se oli erilainen paikka Obaman aloittaessa presidenttinä. Senaatissa Obaman demokraateilla oli vankka enemmistö, mutta ei kahden kolmasosan enemmistöä, jo­ka tarvittiin muun muassa tärkeiden talousasioiden hyväksymiseen. Syntyi republikaanisen äärioikeiston niin sanottu tee­kutsuliike, joka sai nimensä Yhdysvaltojen vallankumouksen ajoilta. Mutkia vain hieman oikoen voi sanoa, että sitä kautta muodostui pohja Trumpin presidenttikaudelle.

Neljän vuoden kuluttua Yhdysvaltojen johtoon yrittäviä ilmaantuu taas nopeasti, samoin kahden vuoden kuluttua haastajia kongressivaaleihin. Biden saanee kuitenkin aluksi jonkin verran tilaa. Maahanmuuttoa helpotetaan heti. Pandemia vaatii edelleen panostuksia kaikilta.

Jos Biden saisi valita, hän luultavasti kääntäisi katseensa Eurooppaan heti kun voi. Sitä hän lupasi myös virkaanastujaispuheessaan. Se sopisi hyvin maanosalle, jonka johtajat ovat olleet eksyksissä Trumpin vuosina.

Ilmastopolitiikka on taas keskeistä. Yhdysvallat ja Eurooppa ovat luonteva pari maailmassa.

Eurooppaa ei kuitenkaan pian tunnista entiseksi. Uusia johtajia tulee. Saksa saa uuden johdon vaaleissa jo syksyllä, ja Ranskassa valitaan presidentti ensi keväänä.

Nämä ja lukuisat muut vaalit ovat osa tervettä demokratian kiertokulkua. Kovin tiivis vaihtotahti luo kuitenkin hermostunutta tunnelmaa, ja suuressa osa maailmaa valtiot ovat enintään nimellisesti demokratioita.

Kiina ja Venäjä ovat esimerkkejä tällaisista maista. Niiden johtajille yksi Amerikan vaalikausi on lyhyt aika. Kun Obama aloitti presidenttinä, oli Xi Jinping vasta aloittamassa nousuaan Kiinan johtoon ja Vladimir Putin oli tauolla presidentin virasta Venäjällä. Nyt Xille riittävät uhkakuviksi vähimmätkin hälyäänet koronaviruksesta, sor­retuista uiguureista puhumattakaan. Putin sulkee vankilaan haastajansa Aleksei Navalnyin ja pidättää tuhansia tämän kannattajia. On kiinnostavaa nähdä, miten heidän viholliskuvansa voivat neljän vuoden kuluttua.

Kirjoittaja on turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut vapaa toimittaja.