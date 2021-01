On hyvin tiedossa, että nuorten huonovointisuuden taustalla ovat muun muassa perheolot, vanhempien heikko toimeentulo ja mielenterveysongelmat.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ja apulaispormestari Sanna Vesikansa (vihr) kuvasivat (HS Mielipide 25.1.), miten koronavirus­epidemia on vaikuttanut lasten ja nuorten elämään. Kirjoittajien toiveeseen huolehtia palveluiden saatavuudesta osana jälleenrakennusta on helppo yhtyä myös täältä ruohonjuuritasolta.

Koronavirus on eittämättä sotkenut kaikkien nuorten arkea, mutta kaikille nuorille ei ole aiheutunut mielenterveyden ongelmia tai mittavia kouluvaikeuksia. Eniten poikkeusajasta ovat kärsineet ne nuoret, joiden tilanne oli heikko jo ennen epidemiaa. On hyvin tiedossa, että nuorten huonovointisuuden taustalla ovat muun muassa perheolot, vanhempien heikko toimeentulo ja mielenterveys­ongelmat. Mitä enemmän taustasta löytyy kuormittavia tekijöitä, sitä suurempi riski on nuoren sairastua psyykkisesti.

Poikkeusajat ovat olleet vaikeita monille vanhemmille muun muassa taloudellisen epävarmuuden takia. Kun jälleenrakennus­aikaa mietitään, ei riitä, että vain korjaavia palveluita kasataan toinen toisensa päälle. Jotta todella ehkäistäisiin ennalta, tulisi nyt tunnistaa uupuneet äidit ja isät työterveyshuollossa ja työ- ja elinkeinopalveluissa. Vanhempien elättävä työ, arjen pysyvät rakenteet ja elämän ennakoitavuus rakentavat nuoren mielenterveyden kivijalkaa niin, ettei ennalta ehkäiseville, saati korjaaville palveluille tule tarvetta.

Miila Halonen

nuorisolääkäri, Tampere

