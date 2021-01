Koko Helsingin metsistä nykyistä selvästi suurempi osa on syytä jättää metsänhoidon ulkopuolelle.

Uutelan virkistysmetsien hakkuista virinnyt keskustelu konkretisoi hyvin Helsingin kaupunkimetsän­hoidon merkittävintä nykyongelmaa eli tarpeeseen nähden ylimitoitettuja valta- ja aluspuuston harvennuksia.

Monimuotoisuus on nostettu Helsingin kaupunkistrategiassa metsänhoidon ykkösprioriteetiksi jo syksyllä 2017. Tämä ei kuitenkaan ole johtanut riittävään muutokseen metsänhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Jatkuvien ongelmien takia valtuusto antoi viime joulukuussa yksimielisen tukensa sille, että kaupungin metsissä tulee vähentää harvennuksia sekä kohdentaa toimet aikaisempaa rajallisempaan osaan metsistä. Nämä päätökset on syytä huomioida myös Uutelassa.

Tämä tarkoittaa koko Uutelaa koskevan nykyisen luonnonhoitosuunnitelman olennaista keventämistä.

Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu­päällikkö Jussi Luomasen mielipiteessä (HS 22.1.) esitetyt harvennusten luontohyödyt ovat puustoltaan monipuolisissa metsiköissä kyseenalaiset. Pitkään rauhassa olleella alueella harvennus vähentää aina ulkoilijoille tärkeää metsän tuntua. Haitat ovat helposti hyötyjä suuremmat.

Koko Helsingin metsistä nykyistä selvästi suurempi osa on syytä jättää metsänhoidon ulkopuolelle. Tästä hyötyvät niin luonto kuin metsän tuntua arvostavat luonnossa liikkujatkin. Uutelassa hakkuut on syytä rajata reittien, teiden, muutamien tonttien sekä eräiden oleskelupaikkojen reunojen puiden kaatoon tilanteissa, joissa tiettyjen puiden kaatuminen voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Joskus näissä paikoissa on paikallaan harventaa myös aluspuustoa.

Uutelassa luontovirkistys­alueen pinta-alasta 37 prosenttia on suojeltu tai sisällytetty Helsingin luonnonsuojelu­ohjelmaan. Siten suurin osa Uutelasta ei ole metsänhoidon ulkopuolella, kuten Luomanen väitti.

Jokseenkin kaikki Uutelan metsät soveltuisivat hyvin suojelualueeksi, jolloin alueella voisi edelleen noudattaa yllä kuvattuja hoitoperiaatteita. Tämä on sekä asukkaiden että luonnon etu.

Antti Halkka

puheenjohtaja

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys

Aleksi Mikola

puheenjohtaja

Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa

