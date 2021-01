Nyt esitetty lakimuutos pakottaisi verorahoin rahoitetun Yleisradion siirtämään painopistettään entisestään esimerkiksi kaupallisten televisioiden kilpailukentälle ja liikkuvan kuvan alustoille.

HS-analyysissa kirjoitettiin (20.1.), että uusi, paraikaa eduskunnan valiokuntakierroksella oleva Yle-laki rajoittaa ”Yleisradion julkaiseman tekstimuotoisen sisällön tukemaan pääosin liikkuvaa kuvaa ja ääntä sisältäviä julkaisuja”, kuten tv- ja radiosisältöjä.

Analyysista saattoi saada käsityksen, ettei uusi Yle-laki toteutuessaan käytännössä muuttaisi paljoakaan ja että näkyvin muutos olisi lähinnä se, että jatkossa Yleisradion pelkkää tekstiä sisältävät julkaisut jäisivät joitakin lain poikkeuksia lukuun ottamatta julkaisematta.

Me MTV:llä näemme, että lakiehdotus vaarantaisi median monimuotoisuuden sekä kaupallisen television ja erityisesti MTV Uutisten toimintaedellytykset Suomessa. MTV on nyt Suomen ainoa kaupallinen mediayhtiö, jolla on uutistoimintaa televisiossa.

Lakiehdotus sääntelee julkisen palvelun tehtävää ainoastaan tekstipohjaisen median osalta. Asia vaatisi kokonais­valtaisempaa tutkimista, koko Yleisradion julkisen palvelun tehtävän ja suomalaisen mediakentän tarkastelua. Nyt esitetty lakimuutos vääristäisi kilpailua puuttumalla yksityiskohtiin. Se pakottaisi verorahoin rahoitetun Yleisradion siirtämään painopistettään entisestään esimerkiksi kaupallisten televisioiden kilpailukentälle ja liikkuvan kuvan alustoille. Näin se pakottaisi kaupallisen televisiotoiminnan Suomessa entistäkin ahtaammalle ja vaarantaisi kaupallisen tv-uutistoiminnan toteuttamisen Suomessa.

Julkisen palvelun tehtävää on säännelty laajemmin muissa Pohjoismaissa. Tanskassa julkisen yleisradioyhtiön ei tule kilpailla kaupallisen median kanssa alueilla, joilla ei ole selvää julkisen palvelun intressiä. Norjassa kaupalliselle toiminnalle on varmistettu edellytykset kirjaamalla yleisradioyhtiön sääntöihin, että se voi tehdä samanlaista sisältöä kuin kaupalliset toimijat, mutta sen tulee pyrkiä korostamaan tarjonnan yhteiskunnallista ja sosiaalista arvoa. Pohjoismaiden mallien mukainen keskustelu ja valmistelutyö olisi tervetullutta myös meille Suomeen.

Monimuotoisessa mediakentässä on turvattava sekä julkisen palvelun että kaupallisten toimijoiden toimintaedellytykset niin, että Suomessa voi nauttia molempien tuottamista laadukkaista liikkuvan kuvan sisällöistä ja palveluista.

Yleisradiolla on tärkeä tehtävä suomalaisessa mediakentässä. Myös siksi toivoisimme julkisen palvelun tehtävästä julkista keskustelua ja mediakentän tilanteen monipuolista arviointia. Tutkisimme myös mielellämme mahdollisuuksia, miten suomalainen monimuotoinen mediakenttä voitaisiin säilyttää tekemällä yhteistyötä julkisin varoin rahoitetun Yleisradion ja kaupallisen television välillä.

Johannes Leppänen

toimitusjohtaja, MTV oy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.