Aseman poistumisreittinä ylikulkusilta ei ole erityisen suositeltava myyntipaikka edes sitten, kun koronavirustilanne muuttuu paremmaksi.

Kaupunkiympäristön toimiala on päättänyt puuttua entistä tiukemmin ammattimaiseen myyntitoimintaan Malmin aseman ylikulkusillalla Helsingissä. Asia on esitetty julkisuudessa kärjistetysti kutojamummojen häätämisenä.

Viime vuosina suurin osa myyjistä on kuitenkin ollut ammattimaiselta vaikuttavia kirpputorimyyjiä, jotka myyvät myös uutta tavaraa. Nämä myyjät ovat tuoneet poistumisreittinäkin toimivaan tunneliin erilaisia myyntikalusteita. Ammattimaisella myyntitoiminnalla viitataan juuri tällaiseen toimintaan.

Ylikulkusillalle on vuosien varrella muodostunut epävirallinen kauppapaikka. Asiassa on sympaattisia piirteitä, mutta myös ongelmansa, joista osa asukkaista on valittanut. Aktiivinen kaupustelu, myyjien keskinäiset kärhämät ja myös osa kauppatavarasta on koettu häiritsevinä.

Lisäksi kyse on asukkaiden ja yrittäjien tasapuolisesta kohtelusta. Muuallakin Helsingissä jatkuva myyntitoiminta yleisellä alueella edellyttää paikan vuokraamista kaupungilta. Kuka tahansa saa kuitenkin myydä tuotteita esimerkiksi laukusta tai kärrystä ilman erillistä lupaa, jos toiminta on lyhytkestoista eikä paikalle tuoda pöytiä, tuoleja, telineitä tai muita rakenteita. Myyntiä on suositeltavaa harjoittaa tähän tapaan yhdessä paikassa enintään tunnin ajan ja hyviä kauppatapoja noudattaen.

Liikkuva myynti on edellä esitettyjä periaatteita noudattaen sallittua Malmin ylikulkusillalla, mutta se ei aseman poistumisreittinä ole erityisen suositeltava myyntipaikka edes sitten, kun koronavirustilanne muuttuu paremmaksi. Sillan esteettömyys on tärkeää turvallisuuden, sujuvan liikkumisen ja alueen puhtaanapidon vuoksi.

Me kaupunkiympäristön asukas- ja yrityspalveluissa keskustelemme mielellämme myyjien kanssa mahdollisista ratkaisuista, mutta valitettavasti kaupungilla ei ole tarjota ilmaisia ja pysyviä kauppapaikkoja käsitöiden tai muiden tavaroiden myyntiin. Löytyisikö alueen kaupallisilta toimijoilta ehdotuksia sopivista paikoista?

Antti Mäkinen

asukas- ja yrityspalvelupäällikkö (vs.), Helsinki

