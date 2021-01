Monet nuoret ovat todenneet, että etäopetuksen hyvästä laadusta huolimatta työskentely kotona on pääsääntöisesti tehotonta ja itsensä motivoiminen haastavaa.

Jutussa ”Lukiolaisia ei ole juuri näkynyt koulussa, vaikka lähiopetusta tarjotaan” (HS Kaupunki 23.1.) viitattiin Tikkurilan lukion lukuihin, joiden mukaan alle 20 prosenttia opiskelijoista on osallistunut lähiopetukseen. Hämmästelen lukuja, sillä valtaosa abiturienteista omilla kursseillani on palannut lähiopetukseen ja todennut kohtaamisen ja luokkahuonekeskustelun tärkeäksi.

Monet nuoret ovat todenneet, että etäopetuksen hyvästä laadusta huolimatta työskentely kotona on pääsääntöisesti tehotonta ja itsensä motivoiminen haastavaa. Opettaja voi ruudun kautta tuudittautua siihen uskomukseen, että töitä tehdään ja oppimista tapahtuu, mutta todellisuus voi olla kaikkea muuta. Ja kuitenkin valtakunnallisessa koitoksessa kaikki ovat samalla viivalla.

Lähiopetuksen vapaaehtoisuus tuo toki ongelmia. Opettaja sitoutuu antamaan laadukasta lähiopetusta, ja nykyteknologia mahdollistaa luokkahuoneen tapahtumien reaaliaikaisen seuraamisen kotikoneelta niille, jotka esimerkiksi terveydellisistä syistä joutuvat jäämään kotiin. Opettajana minua huolettaa, miten näille muutamalle kotona opiskelevalle käy. Lähiopetuksen seuraaminen ei ole sama asia kuin suunniteltuun etäopetukseen osallistuminen.

Kun lukiomme johdon sävy lähiopetukseen on ollut kannustava, suurin osa abiturienteista on ymmärtänyt sen tärkeyden. Lukiolle on ollut turvallista palata, kun kaikki noudattavat turvallisuusmääräyksiä. Näin kommentoi abiturienttimme Eevi Vekki: ”Etäopiskelu vaatii huomattavan määrän itseohjautuvuutta ja aloitekykyä, mikä kuluttaa monien opiskelijoiden voimavaroja tavallista enemmän. Kynnys pyytää apua etänä kasvaa aktiivistenkin opiskelijoiden kohdalla. Mahdollisuus lähiopetukseen on paras tapa tukea abiturientteja nyt kirjoitusten alla.”

Opettajalle opiskelijan etu on tärkeintä. Siksi haluan kiittää pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmää, että ajattelette nuorten parasta ja tulevaisuutta. Kiitos myös lukiomme johdolle, että tuette opettajia ja kuuntelette opiskelijoita. Vaskivuoren lukiossa toivotaan, että myös 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat pääsevät pian takaisin lähiopetukseen, sillä meillä on huoli, että pitkä etäopetusjakso aiheuttaa lukiolaisille paljon jaksamiseen ja oppimiseen liittyviä ongelmia sekä pudokkuutta.

Elina Hämäläinen

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Vaskivuoren lukio

