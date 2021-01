Olen 36-vuotias, ja iän kertyessä mahdollisuudet tulla raskaaksi huononevat koko ajan.

Helsingin Sanomissa kerrottiin (19.1.) koronaviruksen vaikutuksista lapsettomuushoitoihin. Jutussa kerrottiin julkisen puolen lapsettomuushoitojen ruuhkautuneen koronaviruksen aiheuttaman tauon takia. Jutussa annettiin ymmärtää, että julkisella puolella jonot lapsettomuushoitoihin ovat pääasiassa hellittäneet.

Omakohtaisen kokemuksemme perusteella julkisen puolen ruuhkatilanteita ei kuitenkaan ole saatu tasapuolisesti purettua kaikkialla Suomessa, ja tilanne Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lisääntymislääketieteen yksikössä on edelleen sietämätön. Apotin, koronavirustauon ja klinikan kesäsulun vuoksi me odotimme ensimmäiseen koeputkihedelmöitys- eli IVF-hoitoon pääsyä Husissa yhdeksän kuukautta. Nyt puoli vuotta myöhemmin ensimmäisen IVF-hoidon, yhden epäonnistuneen alkion tuoresiirron ja pakastealkionsiirron jälkeen me odotamme jälleen pääsyä jatkamaan IVF-hoitoja. Joulukuussa hoitoja ei voitu aloittaa Husin joulusulun takia. Nyt tammikuussa ruuhkaa oli niin paljon, että emme mahtuneet mukaan.

Viivästyksiä hoitoihin aiheuttaa myös viikonloppuaukioloaikojen puute: ovulaation osuessa väärälle päivälle pakastealkionsiirtoon tai inseminaatioon ei päästä, koska toimenpide osuisi viikonloppuun. Säännöllisessä kuukautiskierrossa ajoitus voi olla väärä kuukaudesta toiseen. Husin lisääntymislääketieteen yksikössä otettiin marraskuussa käyttöön kauan toivotut lauantaiaukioloajat, mutta tammikuun alussa ilmoitettiin, että käytäntö oli vain väliaikainen eikä sitä enää jatketa.

Olemme yrittäneet raskautta yli kolmen vuoden ajan. Lapsettomuushoidoissa olemme olleet runsaat kaksi vuotta. Olen 36-vuotias, ja iän kertyessä mahdollisuudet tulla raskaaksi huononevat koko ajan. Toivomme, että lapsettomuushoitojen saaminen myös Uudellamaalla asuville olisi mahdollista ilman jatkuvaa viivettä ja kohtuutonta odottelua.

Tahattomasti lapseton

