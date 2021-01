Donald Trumpin puolesta protestoineet ovat ajaneet vaalit hävinneen presidentin asiaa. Tukijoita mielenosoituksiin saanut Aleksei Navalnyi on oppositiojohtaja, joka ei pääse vaaleissa edes ehdolle.

Viime viikkoina olemme nähneet hurjia uutis­kuvia Yhdys­valloista, Venäjältä ja Hollannista.

Yhdys­valloissa presidentti Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat kongressiin. Venäjällä poliisi käytti kovia otteita mielen­osoittajiin, jotka protestoivat oppositio­johtaja Aleksei Navalnyin pidätystä vastaan. Hollannissa poliisi pidätti satoja korona­virus­rajoituksia vastustavia mielen­osoittajia, joista osa särki ikkunoita.

Vaikka kuvat vihaisista väkijoukoista muistuttavat toisiaan, tapahtumat eivät ole vertailukelpoisia. Niiden niputtaminen palvelee Venäjän etuja.

Siksi Venäjän televisiossa näytettiin omien mielenosoitusten jälkeen kuvia Yhdysvaltojen kongressin valtauksesta. Venäläiskatsojille tarjoiltava viesti on, että länsimaat sortuvat kaksinaismoraaliin arvostellessaan Venäjää, vaikka käyttävät itse voimaa kansalaisiaan vastaan. Vertausta ovat käyttäneet myös jotkut trumpilaiset, joiden silmissä kongressin valtaajat ovat Amerikan navalnyita, rohkeita oppositiohahmoja.

Kerrataan, miksi vertailut ontuvat.

Yhdysvallat ja Hollanti ovat demokratioita, joissa on sananvapaus. Ihmisillä on oikeus osoittaa mieltään Trumpin puolesta tai koronarajoituksia vastaan, kunhan he eivät riko lakia, kuten tunkeudu kongressiin.

Trump joutuu valtakunnanoikeuteen, koska hän näytti yllyttävän kannattajiaan rikkomaan lakeja. Demokratiassa presidenttikään ei ole lain yläpuolella.

Trumpin kannattajat eivät edusta oppo­sitiojohtajaa, joka ei pääse edes ehdolle. He ovat hävinneen presidentin kannattajia, jotka eivät hyväksyneet demokraattista vaalitulosta. Heillä on oikeus mielipiteeseensä, mutta ei tuloksen kumoamiseen.

Venäjä taas ei ole demokratia. Mielenosoittajilla ei ole sananvapautta. Vallan haastajat voivat päätyä vankilaan tai ruumishuoneelle.

Jos Yhdysvallat toimisi kuin Venäjä, Trumpin ei olisi tarvinnut väistyä. Hän olisi vain sulkenut vastustajiaan vankilaan ja vaientanut median. Jos taas Venäjä toimisi kuin Yhdysvallat, Putin ei voisi venyttää valtakauttaan ja Navalnyi voisi mittauttaa kannatuksensa vaaliuurnilla.

Demokratia ei ole täydellinen, mutta järjestelmä on vahvempi kuin yksi johtaja. Yhdysvalloissa itsevaltainen presidentti ei lopulta saanut tahtoaan läpi. Itsevaltainen järjestelmä taas kestää niin kauan kun johtaja on vahva. Sen jälkeen se voi luhistua.

Kirjoittaja on HS:n toimituspäällikkö.