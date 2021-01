Urheiluväen on vaikea ymmärtää junioriurheilun tiukkoja koronarajoituksia ja -suosituksia, mutta myös niiden kiertämiseen liittyy eettisiä ongelmia.

Korona­virus­rajoitukset ovat ajaneet juniori­urheilun pohtimaan mikä on kiellettyä ja mikä sallittua ja olisiko mahdollista tehdä enemmän kuin rajoitusten tiukka tulkinta sallii.

Monin paikoin on menty kielletyn ja sallitun väliselle niin sanotulle harmaalle alueelle.

Pääkaupunkiseudulla kuntien liikuntatilat ovat olleet kiinni jo kaksi kuukautta. Se on paljastanut, että seurojen, valmentajien ja lasten vanhempien halussa noudattaa koronavirusrajoituksia ja ohjeiden henkeä on isoja eroja.

Esimerkkejä tästä on nähty niin Espoossa kuin muissakin kaupungeissa. Kun Espoo sulki hallituksen ohjeiden mukaisesti omat liikuntatilansa, ovat jotkin seurat vieneet harjoituksia pääkaupunki­seudun ulko­puolelle yksityisiin halleihin (HS 12.1).

Tiloja on voitu varata myös lasten vanhempien nimissä, jos seuraa ei ole haluttu liittää toimintaan. Seurojen omissa tiloissa harjoitukset ovat jatkuneet, vaikka se ei olisi suositusten mukaista.

Tilanne on sekava. Urheiluseurat saavat taloudellista tukea kaupungeilta, jotka päättävät osaltaan rajoituksista. Pitäisikö kaupunkien puuttua asiaan?

Urheiluväen on vaikea ymmärtää rajoituksia, sillä junioriurheilussa on todettu harrastajamääriin nähden erittäin vähän koronatartuntoja. Ymmärrystä ei helpota sekään, että baarissa on voinut istua kaljalla samaan aikaan kun lasten urheileminen on kielletty.

Mutta suositusten ja määräysten kiertämiseen liittyy eettisiäkin ongelmia.

Reilu peli on kaukana, kun valtaosa junioriseuroista noudattaa kiltisti rajoituksia, mutta muutama seura pyrkii harjoittelemaan normaalisti ja hakemaan sitä kautta kilpailuetua.

Myös seuran sisällä lapset voivat olla eriarvoisessa asemassa. Ykkösjoukkue saattaa saada jääaikaa, kun muille on ohjelmassa mäkijuoksua sohjossa. Ja seurat voivat periä täysiä harrastusmaksuja, vaikka toiminta olisi kaukana sovitusta.

Vanhempiakin koetellaan. Esimerkiksi sairaanhoitaja voi joutua ammattinsa puolesta pohtimaan, onko lapsen päästäminen harjoituksiin sopivaa, kun muutkin menevät, vaikka se on vastoin suosituksia.

Asiaa ei selkiytä se, että eri lajien urheilijat ovat Suomen eri osissa eriarvoisessa asemassa. Moni voi harrastaa rajoitusten mukaisesti toimiessaankin varsin normaalisti.

Kirjoittaja on HS:n urheilutoimituksen uutistuottaja.