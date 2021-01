Kuntavaalien lähestyessä keskustelu asuntopolitiikasta on tarpeen. Miten niitä kohtuuhintaisia asuntoja saataisiin oikeasti lisää pääkaupunkiseudulle?

Helsinki ei ole mikään maailman­luokan metro­poli, vaikka onkin yli­voimaisesti Suomen suurin kaupunki.

Helsingissä on läsnä sekä häivähdys suur­kaupunkia että pienten ja viihtyisien asuin­ympäristöjen tunnelmaa. Lisäksi luonto on läsnä lähes kaikkialla. Suurin osa helsinkiläisistä pääsee koti­ovelta kävellen joko metsään tai meren­rantaan.

Merellinen Helsinki on yksi Suomen kansallismaisemista. Nyt tämä maisema on muuttumassa. Rakennusyhtiö YIT rakentaa Keski-Pasilaan kauppakeskus Triplan lähelle neljä pilvenpiirtäjää. Urakan pitäisi alkaa kahden vuoden päästä. Korkein torneista nousee jopa 200 metriin.

Pilvenpiirtäjät ovat komeita, mutta niiden rakentaminen on kallista. Kalasataman tornitaloissa asuntoja myydään jopa 12 000 euron neliöhintaan, eivätkä kaikki asunnot suinkaan menneet heti kaupaksi.

Pilvenpiirtäjien rakentaminen on iso riski myös rakennusyhtiöille, minkä SRV on saanut karvaasti kokea Kalasatamassa. Helpottaakseen talousahdinkoaan SRV myi Kalasataman kolmannen tornitalon pörssiyhtiö Kojamolle vuokra-asunnoiksi. Luvassa lienee kalliita vuokra-asuntoja, joihin vain harvoilla on varaa.

Pääkaupunkiseudulla asuntorakentamisessa on viime vuosina puhuttu enimmäkseen määristä, kuinka monta tuhatta uutta asuntoa minnekin rakennetaan. Nopeasti kasvavissa kaupungeissa tarvitaan paljon uusia asuntoja, mutta valitettavasti määrää lisätään usein laadun kustannuksella.

Uudet asuinalueet täyttyvät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta massiivisista ja hyvin samannäköisistä kerrostaloista joka puolella pääkaupunkiseutua. Mitä suurempi talo, sitä kalliimmat rakennuskustannukset. Mitä pienemmät asunnot, sitä kovempi neliöhinta.

Uusien asuntojen keskikoko on laskenut rajusti kahdenkymmenen viime vuoden aikana niin Helsingissä, Espoossa kuin Vantaallakin. Kysytyimpiä ovat yksiöt, mutta kertooko se todellisista asumistoiveista vai olosuhteiden pakosta?

Asumistoiveet ovat kaupungistuneet, mutta edelleen moni haaveilee omakotitalosta ja omasta – edes pienestä – pihasta. Ihmisten toiveissa korostuvat asuinympäristön rauhallisuus ja turvallisuus.

Koronavirusvuosi ja etätyö lisäsivät kiinnostusta väljempään asumiseen. Pandemian tuoma muutos ei välttämättä ole pysyvä, mutta pääkaupunkiseudulla ihmiset asuvat edelleen ahtaammin kuin muissa Pohjoismaiden pääkaupungeissa.

Monin paikoin asunnot ovat niin kalliita, että vain sijoittajilla on niihin varaa. Pieniä asuntoja ostavatkin nyt etupäässä sijoittajat. Omistamaansa kotiin ihmiset haluavat enemmän tilaa. Valtaosa nuoristakin haaveilee omistusasunnosta, mikä näkyy esimerkiksi asp-säästötilien suosiossa.

Vuokra-asujista yhä useampi tarvitsee puolestaan yhteiskunnan tukea, ja asumistukimenot kasvavat nopeasti. Käykö kohta niin, että Helsingissä pystyvät asumaan omalla rahalla vain varakkaat ja toisaalta pienituloiset, joiden vuokrasta osan maksaa yhteiskunta?

Helsingissä on krooninen pula esimerkiksi hoitajista ja lastentarhanopettajista. Heidän palkoillaan on vaikea löytää pääkaupungista kohtuuhintaista ja viihtyisää asuntoa.

Kuntavaalien lähestyessä keskustelu asuntopolitiikasta olisi tarpeen. Kaikki kuntapäättäjät ovat yhtä mieltä siitä, että kohtuuhintaisia asuntoja tarvitaan lisää.

Keinoja kyllä on, jos poliitikot niin tahtovat. Asuntopolitiikan isot linjat ovat kuntapäättäjien käsissä.

Tiivistä kaupunkia voi rakentaa myös ihmisen mittakaavassa. Siitä on pääkaupunkiseudullakin esimerkkejä menneiltä vuosikymmeniltä.

Helsinki ei ole Hongkong tai New Yorkin Manhattan. Harva täällä haaveilee kalliista pikkuyksiöstä pilvenpiirtäjässä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.