Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula kirjoitti (HS Vieraskynä 25.1.), että Metsäteollisuuden irtautuminen työehtosopimuksista pakottaa arvioimaan uudelleen työlainsäädäntöä.

Paikallinen sopiminen on osa sopimusjärjestelmää. Sen merkitys ja tarve kasvaa kiihtyvässä globaalissa kilpailussa. Työelämän muutoksessa on kuitenkin jatkossakin turvattava palkansaajien vähimmäisehdot.

Työlainsäädännössä on tarkoituksella rajoitettu useissa asioissa toisin sopiminen vain valtakunnallisille yhdistyksille, jotta työlainsäädännön periaate eli heikomman suojelu toteutuu. Tästä sopimusjärjestelmän ja työlainsäädännön keskeisestä periaatteesta eli työntekijöiden vähimmäissuojelusta ei pidä luopua. Palkansaajista noin 90 prosenttia on työehtosopimusten piirissä.

Paikallinen sopiminen on edennyt joka sopimuskierroksella, ja mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen ovat keskimäärin melko laajat. Paikallista sopimista ei hyödynnetä läheskään niin paljon kuin siihen olisi mahdollisuuksia.

Tämä johtuu luottamuksen ja osaamisen puutteesta työpaikoilla, tiedonkulun ongelmista, työnantajan direktiosta tai tarpeettomuudesta sopia. Työnantaja ja työntekijä eivät ole tasaveroisessa asemassa työpaikalla.

Paikallisella sopimisella voidaan saavuttaa tuottavuuden kasvua ja tarvittavaa joustavuutta työpaikoilla. Jotta paikallinen sopiminen lisääntyisi myös käytännössä, pitää luottamuksen, neuvottelukulttuurin, osaamisen ja tiedonkulun työpaikoilla parantua.

Sopimusjärjestelmää on syytä kehittää. Eteneminen on tehtävä vaiheittain, jotta vaikutukset ovat hallittavissa ja työmarkkinoiden kehitys on vakaata. Samalla tulisi olla valmiutta keskustella työntekijöiden tulkintaetuoikeudesta, valvonta- ja riidanratkaisumekanismeista, ammattiliittojen kanneoikeudesta ja liityntäsopimusten mahdollisuuksista.

Katarina Murto

työmarkkinajohtaja, Akava

