Lukiodiplomia koskeva esitys on torso

Opetuksen käytännön ruohonjuuritaso suorastaan huutaa seurakseen muitakin lukiodiplomeja kuin vain ministeriön esityksessä mainitut kuvataiteen, liikunnan ja musiikin diplomit.

Helsingin Sanomissa on uutisoitu (13.1.) opetus- ja kulttuuriministeriön selvityshenkilöiden esityksestä, jonka mukaan yhden viidestä uudenmuotoisen ylioppilastutkinnon kokeesta voisi korvata lukiodiplominäytöllä sellaisissa aineissa, jotka eivät sisälly nykyisenmuotoisiin ylioppilaskirjoituksiin. Keskustelua on sittemmin jatkettu myös Suomen kieltenopettajien liiton näkemyksellä lehden mielipideosastolla (HS 16.1.).

Ministeriön esityksessä ehdotetaan, että taito- ja taideaineiden lukiodiplomit tulisivat kaikkia lukiokoulutuksen järjestäjiä velvoittaviksi. Näitä oppiaineita ovat kuvataide, liikunta ja musiikki.

Äkkiseltään esitys kuulostaa hyvältä ja kannatettavalta, eli suunta on mielestäni juuri oikea. Etenkin taideaineiden opiskelu on nuoren ihmisen mielenterveyden kannalta erittäin tärkeää – juuri tätä puolta kun me opettajat olemme saaneet viime aikojen koronakurimuksessa nuorten kohdalla kovasti pohtia.

Tilanne tästä tuskin muuttuu olennaisesti: maailmanlaajuinen koronaviruspandemia tulee jäämään nyt lukiokoulutuksessa olevien ikäluokkien kovaksi sukupolvikokemukseksi.

Mitä itse esitykseen tulee, niin esimerkiksi teatteritaiteen lukiodiplomia ei tässä esityksessä kuitenkaan ehdoteta ollenkaan valtakunnallisesti velvoittavaksi järjestää. Miksi näin?

Niin ikään erinomaisen yleissivistävä ja nuoren kansalaisen medialukutaitoa esimerkiksi valeuutisia kohtaan edistävä median lukiodiplomi suorastaan loistaa poissaolollaan tässä esityksessä. Jälleen: miksiköhän?

On ikävä todeta, mutta näillä tiedoilla ministeriön esitys vaikuttaa jälleen kerran torsolta. Ei kai esityksen sisältämä valtakunnallinen velvoittavuus kilpisty taas raadolliseen rahanpuutteeseen? Toisin sanoen: eikö kunnilla ole riittävästi päteviä opettajia opettamaan nyt jo olemassa olevia, erinomaisia ja kannatettavia lukiodiplomeja?

En oikein jaksa uskoa edellä sanottuun, sillä työtä vailla olevia ammattilaisia niin esimerkiksi teatteritaiteen kuin myös journalismin puolella tässä maassa kyllä riittää.

Lukioikäisten pätevänä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana voin vakuuttaa, että opetuksen käytännön ruohonjuuritaso suorastaan huutaa seurakseen muitakin lukiodiplomeja kuin vain ministeriön esityksessä mainitut kuvataiteen, liikunnan ja musiikin diplomit.

Tämän koronaviruskriisin keskellä meidän tulee tarjota nuorisollemme vain kaikkein parasta, ja nyt jo olemassa olevien lukiodiplomien koko kirjo kuuluu ehdottomasti tähän kategoriaan!

Minna-Kristiina Linkala

valtiotieteiden tohtori, filosofian maisteri, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, Vantaan Sotungin lukio

