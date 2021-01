Harrastustauko on ollut opiksi monelle lapselle

Voi olla, että korona-aika on tuonut lapselle ensimmäisen kerran rajoituksia elämään.

Kouluikäisellä lapsellani on ollut mukava harrastus. Koronaviruspandemian takia harrastus on ollut tauolla. Ei ole ollut vaikeaa, vaikka kiva liikuntaharrastus jäikin tauolle. On niin paljon muutakin kiinnostavaa tekemistä.

Tämänhetkisessä koronavirustilanteessa, kun muuntoviruskin on uhkana, tuntuu älyttömältä päätökseltä avata pääkaupunkiseudun lasten harrastusmahdollisuudet. Ensin puhuttiin, että etäkoulu syrjäyttää osan lapsista, nyt kuulemani mukaan harrastustaukokin syrjäyttää. Ei voi kuin ihmetellä.

Puhutaan mielenterveysongelmista. Oma käsitykseni on, että monet nykylasten vanhemmat ovat huomaamattaan kasvattaneet lapsistaan huvittelijoita. Koko ajan pitäisi olla huvipuistoja, hampurilaisia, pizzaa, futistreenejä ja leffoja. Voi olla, että korona-aika on tuonut lapselle ensimmäisen kerran rajoituksia elämään! Se antaa hyvää oppia. On ollut myös hyvä oppia ottamaan toisia huomioon.

Yhteiskunnan pitäisi panostaa paljon mielenterveysongelmien hoitamiseen. Mielestäni harrastustoiminta ei kuitenkaan ole se keino. Toki harrastaminen on mukavaa. Tärkeintä olisi, että olisi jokin taho, jonka luo voisi mennä usein matalalla kynnyksellä juttelemaan. Kaikilla ei ole hyvää kotia. Osa lapsista ja nuorista on siksi heitteillä. Juuri nyt ykkösprioriteetin tulee olla kaikenikäisten ihmisten suojeleminen hengenvaaralliselta sairaudelta.

Minna Karjalainen

Espoo

