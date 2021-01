Vieraskynä

Jäsenmaat tulkitsevat Euroopan unionin yhteistä asevientikantaa eri tavoin, eikä EU:ssa ole aseviennille erillistä valvontaelintä.

Euroopan unionin jäsen­maiden puolustus­teollisuus on sadan miljardin euron toimiala, ja EU:n jäsen­maat ovat yhteen laskien maailman toiseksi merkittävin aseiden viejä Yhdys­valtojen jälkeen.

Puolustukseen ja aseisiin liittyvät kysymykset ovat enenevässä määrin EU:n asialistalla, kun unioni kehittää yhteistä puolustuspolitiikkaa ja ­eurooppalaisen puolustusteollisuuden yhteistyötä. Toisaalta EU on perusarvoissaan, historiassaan ja maailmanpolitiikassa asemoinut itsensä rauhan unioniksi. Mittava asevienti erityisesti konfliktiherkille ­alueille on ristiriidassa tämän kanssa.

Eu:n asevientiä sääntelee vuonna 2008 luotu yhteinen kanta, jossa määriteltyjä kahdeksaa periaatetta jäsenmaiden tulee noudattaa vientilupaharkinnassaan. Periaatteet liittyvät ihmisoikeuksiin sekä rauhan ja vakauden säilyttämiseen. Jäsenmaiden tulee evätä lupa esimerkiksi silloin, kun on olemassa selkeä vaara, että aseita voidaan käyttää ihmis­oikeus­loukkauksiin viennin kohdemaassa.

EU:n yhteisen kannan toimeenpano on kuitenkin jättänyt paljon toivomisen varaa. Jäsenmaat tulkitsevat kantaa ja sen periaatteita eri tavoin.

Jäsenmaat raportoivat viennistään EU:n ulkosuhdehallinnolle ja keskustelevat asiasta tavanomaisten aseiden viennin työryhmässä. Jäsenmaat ovat myös velvollisia neuvottelemaan toisten jäsenmaiden kanssa, mikäli nämä ovat aiemmin evänneet luvan olennaisesti samankaltaiselta toimitukselta. Tämän jälkeen jäsenmaalla on oikeus tehdä vientipäätös itsenäisesti.

EU:ssa ei ole aseviennille mitään kansallista tasoa ylempää valvonta­elintä. Euroopan parlamentti on hyväksynyt useita päätöslauselmia, joissa se on edellyttänyt jäsenmailta EU:n asevientikannan tiukempaa toimeenpanoa. Esimerkiksi EU-alueelta Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin suuntautunutta vientiä EU-parlamentti on pitänyt yhteisen kannan vastaisena, koska kohdemaiden on epäilty käyttäneen aseita sotarikoksiin Jemenissä.

Uusia ongelmia EU:n asevientisääntelylle tuottaa aseiden ja niiden valmistusprosessien muuttuminen. Aseita valmistetaan yhä useammin yhteistyössä eri jäsenvaltioissa toimivien yritysten välillä. Yhteistä puolustusta kehittäessään EU kannustaa puolustustarvikkeiden valmistajia jäsenmaissa yhteistyöhön, ja unioni myös rahoittaa ja tukee tätä kehitystyötä.

Kun EU:n asevientikantaa tulkitaan eri maissa eri tavoin, aseiden valmistajille saattaa joissain tapauksissa tulla houkuttelevaksi käyttää aseiden tai niiden komponenttien valmistus- tai vientiprosessissa sellaisia EU-maita, joissa tulkinta on lievempi.

Myös sekä siviili- että sotilaskäyttöön soveltuvia tuotteita on markkinoilla yhä enemmän, ja tällaiset kaksikäyttötuotteet asettavat uusia vaatimuksia aseviennin valvonnalle.

Euroopan parlamentti on ehdottanut aseviennin valvontamekanismin perustamista EU-tasolle. Asevientiä pidetään kuitenkin laajasti puolustukselliseen suvereniteettiin kuuluvana kysymyksenä, eikä jäsenmailla ole välttämättä halukkuutta luovuttaa tässä asiassa valtaa unionille.

Joka tapauksessa olisi tärkeää kehittää asevientisääntelyä siten, että viennin valvonnassa painotettaisiin enemmän kohdemaan toimintaa kuin yksittäisiä asetoimituksia.

Nykyisin jäsenmaiden on EU:n yhteisen kannan perusteella arvioitava ensisijaisesti, kuinka todennäköisesti kulloinkin lupakäsittelyssä olevaa sotilasteknologiaa tai puolustustarvikkeita käytettäisiin viennin kohdemaassa EU:n kannan vastaisesti.

EU-maiden asevienti on aina myös politiikkaa, ja EU:n yhteisen asevientikannan aikana aseviennin salliminen on kohdemaalle myönteinen signaali. Merkittävämpää kuin se, käytetäänkö jotain tiettyä vietyä asetta ihmis­oikeusloukkauksiin, on se, syyllistyykö EU-alueella valmistettuja aseita vastaanottava valtio niihin ylipäätään.

EU haluaa puhua rauhan, ihmis­oikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen puolesta. Asevienti nykyisessä laajuudessaan altistaa nämä arvot kompromisseille.

Ronja Karkinen

Kirjoittaja on perehtynyt asevientikysymyksiin Safer Globe -ajatushautomon projektitutkijana.

