Sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden pienipalkkaisuutta on selitetty muun muassa sillä, että olemme kutsumusammatissa.

”On kyllä tosi tärkeetä työtä.” ”On varmaan aika rankkaa olla tuolla töissä.”

Tällaisia kommentteja saan lähes joka kerta, kun kerron mitä teen työkseni. Olen sosionomi ja työskentelen lastenkodissa huostaan otettujen nuorten parissa. Turvakodissa tapaan lähisuhdeväkivallan uhreja.

Työssäni kohtaan ihmisiä, jotka ovat kokeneet lähisuhdeväkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä sekä ihmiskauppaa. Olen itsekin sitä mieltä, että työni on tärkeää ja rankkaa. Miksei se sitten näy palkassa?

Nettopalkkani on 2 000–2 500 euroa kuukaudessa, vuorolisistä riippuen. Tajusin eräänä päivänä, että tienaisin kaksi kertaa paremmin, jos tekisin töitä paperitehtaalla. Itse asiassa on lähes yhdentekevää, minkä miesvaltaisen ammattikoulutuksen olisin valinnut yläasteen jälkeen, tienaisin niissä paremmin kuin nyt ammattikorkeakoulun käyneenä. Putki- ja sähköasentajilla, automekaanikoilla ja rekkakuskeilla on kaikilla parempi palkka kuin minulla. Nämäkin työt ovat tärkeitä ja ehdottomia yhteiskuntamme toimivuuden kannalta. Näillä aloilla työn tärkeys kuitenkin kompensoidaan palkassa, meillä ei.

Olen kuullut useita selityksiä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden pienipalkkaisuuteen. Yleisin niistä on, että ammattini on kutsumusammatti. Onhan se. Hymyillä ja kiitoksilla ei kuitenkaan makseta vuokraa.

Toinen selitys on, että naisvaltaisilla aloilla asiasta vain ei ole taisteltu samalla tavalla. Se on totta. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei meillä ole varaa lakkoilla. Jos me lakkoilemme, ihmisiä kuolee. Lapset joutuisivat jatkamaan elämäänsä väkivaltaisessa ympäristössä tai hyväksikäytön kohteina.

On aika korottaa sote-alan palkat työn vaativuutta ja tärkeyttä vastaavalle tasolle.

Teri Lindholm

sosionomi, Helsinki

