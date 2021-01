Lapset lyhentävät äidin työuraa, mutta lisäävät kaksinkertaisesti isän työuraa.

Työllisyyden ja lasten kotihoidon välisestä yhteydestä käydään keskustelua. Koulutus on merkittävin työllisyysasteen selittäjä. Korkean asteen suorittaneilla keskimääräinen työllisyysaste on noin 85 prosenttia, toisella asteella hieman yli 70 prosenttia ja perusasteella vain hieman yli 40 prosenttia.

Työllisyyshuippu on korkean asteen tutkinnon suorittaneilla 30–45-vuotiailla isillä, jopa 95 prosenttia. Jos lapsia ei ole, on työllisyysaste noin viisi prosenttiyksikköä alempi ja työmarkkinoille tullaan myöhemmin. Vain perusasteen suorittaneilla isillä työllisyyshuippu on 70 prosenttia, mutta lapsettomilla työllisyysaste ylittää vaivoin 60 prosenttia.

Korkean asteen tutkinnon suorittaneilla äideillä työllisyyshuippu, 92 prosenttia, saavutetaan miehiä myöhemmin. Lapsettomilla äideillä työllisyys ylittää 90 prosentin tason jo aiemmin. Ennen 30 vuoden ikää lapsettomien naisten työllisyysaste on jopa 15 prosenttiyksikköä äitejä korkeammalla tasolla. Lapset lyhentävät naisen työuraa keskimäärin 1,4 vuotta. Osa tuosta ajasta ollaan hoitovapaalla.

Miehillä lasten vaikutus työllisyyteen on päinvastainen kuin naisilla. Isille kertyy työuraa 35,9 vuotta ja lapsettomille 32,9 vuotta. Perusasteella ja toisella asteella lapset pidentävät miehen työuraa 3,5 vuodella, korkealla asteella 1,3 vuodella. Perusasteen suorittaneelle isälle kertyy työvuosia lähes yhdeksän vuotta enemmän kuin perusasteen äidille. Sukupuolten ero on toisella asteella lähes neljä vuotta ja korkealla asteella kaksi vuotta. Isien ja lapsettomien miesten työllisyyserot ovat suurimmillaan alle 30-vuotiaana, jopa 15–20 prosenttiyksikköä, kun lapset ovat pieniä.

Miksi isyys nostaa miehen työllisyyttä, kun äitiys alentaa naisen työllisyyttä? Emme osaa sanoa. Yksi selitys voi olla se, että isyysvapaat, joita vain osa käyttää, ovat niin lyhyitä, etteivät ne katko työuraa, kuten äitiysvapaat naisilla. Noin 40–50 ikävuoden välillä äitien työllisyys nousee korkeammaksi kuin lapsettomien naisten työllisyys ja jopa korkeammaksi kuin miesten työllisyys.

Perheväestössä on noin satatuhatta 1–2-vuotiasta lasta, eli hoitovapaiden vaikutus on kokonaisuudessa aika vähäinen. Perhetukien muutosten suunnittelussa on syytä ottaa huomioon se, että tilanteet eroavat esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden, kahden huoltajan perheiden ja perheen elinkaaren vaiheiden välillä.

Toisen asteen suorittaneen naisten työura kestää keskimäärin 32 vuotta, mutta vain perusasteen suorittaneen 19 vuotta. Olisiko erityisesti naisten koulutustason nosto paljon merkittävämpi ja tehokkaampi tekijä työllisyyden lisäämiseksi kuin sen pohdinta, että tuleeko kotihoidon tukea muuttaa?

Pekka Myrskylä

valtiotieteiden maisteri, eläkkeellä oleva kehittämispäällikkö (Tilastokeskus)

Sakari Kainulainen

asiantuntija, dosentti, Diakonia-ammattikorkeakoulu

