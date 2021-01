Vaalien ajankohdan pitäisi olla tiedossa vähintään puoli vuotta ennen vaalien toimittamista. Nyt käytävä keskustelu korostaakin varautumisen merkitystä tulevien kriisien osalta.

Heikki Paloheimo esitti (HS Mielipide 27.1.) kuntavaalien siirtämistä syksyyn erityisesti vanhempien ikäluokkien terveysturvallisuuden takaamiseksi.

Kyse on aidosti viheliäisestä ongelmasta, jossa ratkaisuyritykset saattavat itsessään tuottaa uusia ongelmia. Herkkyys tunnistaa vaaliturvallisuutta vaarantavia tekijöitä on edellytys edustuksellisuuteen pohjautuvan poliittisen järjestelmän jatkuvuudelle. Vaaliviranomaisen velvollisuus on huomioida perustuslain takaama yhdenvertaisuus erityisesti pandemian kaltaisessa tilanteessa, jossa sairastaminen kohdistuu epätasaisesti eri väestönosiin.

Toisaalta virheellinen tai tarkoituksellisesti vääristelty käsitys riskeistä voi johtaa ylimitoitettuihin reaktioihin, jotka nopeasti kaventavat kansalaisyhteiskunnan ja poliittisen opposition toimintamahdollisuuksia. International IDEA -järjestön selvityksen mukaan viime vuonna (21.2.–27.12.) yhteensä 75 maata lykkäsi kansallisia tai paikallisia vaaleja koronapandemiaan vedoten. Poikkeusolojen turvin saatetaan pyrkiä rajoittamaan myös muita perusoikeuksia laajemmin kuin mitä normaalitilanteessa olisi sallittua. Riskit, vastatoimet ja niiden heijastusvaikutukset muodostavat helposti vaikeasti hallittavan kierteen.

Kevään kuntavaalien siirtäminen lyhyellä aikataululla on mahdollista, koska niiden ajankohdasta säädetään tavallisessa laissa. Se on kuitenkin vaalikampanjoinnin suunnittelun ja ajoittamisen kannalta ongelmallista.

Euroopan neuvoston perustuslakiasioita käsittelevän Venetsian toimikunnan linjauksen mukaisesti vaalien ajankohdan pitäisi olla tiedossa vähintään puoli vuotta ennen vaalien toimittamista. Nyt käytävä keskustelu korostaakin varautumisen merkitystä tulevien kriisien osalta.

Valmiuslakia uudistaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten perustuslain 14. pykälässä turvattujen vaali- ja osallistumisoikeuksien toteutuminen voidaan taata myös poikkeusoloissa. Perustuslain 23. pykälä mahdollistaa tilapäisten poikkeuksien tekemisen perusoikeuksista poikkeusoloissa, mutta on selvää, että 14. pykälässä perusoikeuksina turvatuista vaali- ja äänioikeuksista ei voida säätää poikkeuksia. Vaalien ajankohta lienee asia, josta valmiuslaki voisi uudistuksen jälkeen sallia poikettavan, kuten se jo nyt sallii hallinnon järjestämisen poikkeuksellisesti valmiuslain määrittelemissä tilanteissa.

Liisa Nieminen

valtiosääntöoikeuden dosentti

Hanna Wass

yleisen valtio-opin dosentti

Helsingin yliopisto

