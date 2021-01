Kyse ei ole mediamarkkinoita täydentävästä palvelusta.

MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen peräänkuulutti (HS Mielipide 27.1.) Pohjoismaiden mallin mukaista sääntelyä Yleisradion tehtävään. Kirjoituksen vertailu muihin Pohjoismaihin oli puutteellinen ja vaatii täsmennystä.

Pohjoismaissa yleisradiotoiminnan tehtävät ja rahoitus sekä yhteiskunnallinen viitekehys ovat lähimpänä toisiaan, joten vertailu niihin on sinänsä perusteltua. Niitä tulee tarkastella osana laajempaa mediapolitiikan kokonaisuutta, ei yksittäisten tai yleistävien väitteiden valossa.

Ruotsissa sekä laaja parlamentaarinen mietintö (2018) että hallituksen tarkennettu esitys yleisradioyhtiöiden toimiluvista puoltavat julkisen palvelun laajaa tehtävää. Norjassa julkisen palvelun laajalla tehtävällä on yhteiskunnan vankka tuki ja vahva asema ilman rajoituksia esimerkiksi internetin tekstisisältöihin. Tanskan nykyinen hallitus ja sitä tukevat parlamenttipuolueet ovat ottaneet uudelleen tarkasteluun julkisen palvelun tehtävää määrittelevän sopimuksen ja purkaneet sitä koskevia rajoituksia.

Ylen julkisen palvelun tehtävä ja yleisradiotoiminta perustuvat yhteiskunnan ja kansalaisten tarpeisiin. Kyse ei ole mediamarkkinoita täydentävästä palvelusta. Ylelle on tärkeää, että Suomessa on jatkossakin julkisen palvelun rinnalla laadukasta kaupallista uutistoimintaa, myös televisiossa. Kaupallisen median toimintaedellytyksiä ei kuitenkaan edistetä yleisradiotoimintaan puuttumalla. Tutkimusten mukaan vahva yleisradiotoiminta vaikuttaa myönteisesti median moninaisuuteen.

Ylen lakisääteisenä tehtävänä on myös yhteistyön kautta edistää median monimuotoisuutta. Tuoreimpina esimerkkeinä yhteistyöstä kaupallisen median kanssa ovat kuntavaalien vaalikone ja jalkapallon MM-kisojen jaetut esitysoikeudet. Käymme koko ajan aktiivista dialogia yhteistyöstä, joka on laajentunut viime vuosina määrätietoisesti.

Yhteiskunnassa on käyty perusteellista keskustelua Ylen tehtävästä viimeisen kuluneen vuosikymmenen aikana. Eduskunta on päättänyt yksimielisesti haluavansa vahvan Ylen toteuttamaan julkisen palvelun tehtävää. Keskustelu kaikkien yhteisestä Ylestä on jatkossakin tärkeää. Yhtä tärkeää on tuoda keskusteluun esille monipuoliset ja faktoihin perustuvat näkökulmat.

Merja Ylä-Anttila

toimitusjohtaja, Yle

