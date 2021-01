Vieraskynä

Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä on alkamassa uusi neuvottelukierros, jossa käsitellään myös strategisia ydinaseita.

Yhdysvallat ja Venäjä sopivat aiemmin tällä viikolla strategisten ydinaseiden määrää rajoittavan Uusi Start -sopimuksen jatkamisesta. Ilmoitus pysäytti asevalvonta-arkkitehtuurin romahduksen.

Aserajoitusten ohella sopimus tarjoaa osapuolille mahdollisuuden todentaa toistensa ydinaseiden määrät ja sijoituspaikat. Kun sopimusvaltioiden käsitykset voimatasapainosta perustuvat faktoihin, se hillitsee äkkinäisiä liikkeitä kriisitilanteissa.

Uusi Start -sopimus ei kuitenkaan yksin riitä takaamaan kansainvälistä turvallisuutta. Maasta laukaistavat keskimatkan ohjukset kieltänyt Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen INF-sopimus on rauennut, joten vain pitkän kantaman ydinaseet ovat valvonnan piirissä.

Tekninen kehitys tuo ydinaseiden rinnalle uusia strategiseen vakauteen vaikuttavia elementtejä: ohjuspuolustusjärjestelmiä, satelliitteja tuhoavia aseita ja kybersodankäyntiä. Samalla ydinaseiden ja muiden asejärjestelmien ero on alkanut hämärtyä. Uudet asejärjestelmät voidaan varustaa yhtä hyvin ydinkärjellä kuin tavallisella taistelukärjelläkin, eikä iskun kohde tiedä ennakkoon, millainen kärki on kyseessä. Epätietoisuus voisi johtaa vastaiskuun ydinaseella ennen varmuutta hyökkäyksen laadusta.

Epävarmuus on vakauden pahin vihollinen. Kireässä tilanteessa ydinsota voi syttyä myös vahingossa. Tilannetta ei helpota, että Venäjä on esittänyt monille maille ydinaseiden kohdistamiseen liittyviä uhkauksia ja harjoitellut ydinaseiden käyttöä näyttävästi.

Huolestuttavia ovat myös sekä Venäjällä että Yhdysvalloissa esiintyvät ajatukset, joiden mukaan sodan laajeneminen suursodaksi voitaisiin estää pakottamalla vastapuoli rauhaan niin sanottua alhaisen tehon ydinasetta käyttämällä. Nämä aseet ovat voimaltaan Hiroshiman tuhonneen pommin luokkaa. Vaikka ydinaseiden rooli on edelleen puolustuksellinen, jo tällainen keskustelu voi alentaa niiden käyttökynnystä.

Uuden asevalvonta-arkkitehtuurin rakentaminen on kuitenkin nyt mahdollista. Senaatti voi demokraattien äänin hyväksyä presidentti Joe Bidenin hallinnon neuvottelemat sopimukset, eivätkä republikaanit voi niitä estää. Kallista varustelukilpaa pelkäävä Venäjä on halukas sopimuksiin, ja maa on jo toimittanut Yhdysvalloille selonteon itselleen tärkeistä kysymyksistä.

Odotettavissa onkin Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiä neuvotteluja ennen vuoden 2022 lopulla pidettäviä Yhdysvaltojen kongressivaaleja. Seuraava ydinaseita rajoittava sopimus muistuttaa todennäköisesti Uusi Start -sopimusta. Lisäksi voidaan sopia esimerkiksi INF-sopimuksen jättämän aukon paikkailusta, satelliitteja tuhoavien aseiden testaamisen rajoittamisesta ja edes jonkinlaisista kybersodankäynnin menettelytavoista. Kattavan sopimusjärjestelmän syntyminen vie silti aikaa, eikä esimerkiksi Kiinan liittyminen mukaan ole lähiaikoina todennäköistä.

Edessä olevat neuvottelut antavat Suomelle mahdollisuuden tarjota palveluksia suurvalloille. Yhdysvaltojen ja Venäjän välisiä keskusteluja strategisesta vakaudesta käytiin viime vuonna Suomessa, ja heinäkuussa 2018 Donald Trump ja Vladimir Putin tapasivat Helsingissä. Suomi voisi nytkin toimia kokoaan suuremmassa roolissa.

Vaikka Suomi ei voi vaikuttaa asialistaan eikä osallistua neuvotteluihin, neuvottelujen puitteita tarjoamalla voisimme nopeasti luoda luottamukselliset suhteet Yhdysvaltojen uuteen hallintoon. Myös suhteiden ylläpitäminen Venäjään on meille hyödyllistä.

Neuvotteluita seuraamalla Suomi voi saada tietoa Venäjän todellisista kynnyskysymyksistä. Venäjä on kehittänyt ilmapuolustustaan ja hyper­soonisia asejärjestelmiä, eikä maa välttämättä vastusta ehdottomasti Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmää Euroopassa, jos Venäjä saa valvoa, ettei järjestelmää voida käyttää keskimatkan ohjusten laukaisualustana.

Kaikki tällainen tieto auttaa Suomen turvallisuuspolitiikan suunnittelua. Strategisesti herkällä alueellamme mikä tahansa Venäjän ja Naton välinen konflikti heijastuisi myös Suomeen.

Jyri Lavikainen

Kirjoittaja on tutkija Ulkopoliittisessa instituutissa.

