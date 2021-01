Pori ja valtatie 2:n varrella sijaitsevat kaupungit ovat valtion liikenneinvestoinneissa jääneet yleensä jonon hännille, sillä valtatien kehittämiseen on saatu rahaa vain pätkittäin.

Helsingin Sanomat kertoi (25.1.) suurisuuntaisesta ja ilmeisen kalliista tunnin junaradasta, joka veisi suoraan Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle. Sen lisäksi julkisuudessa on ollut esillä Helsingin ja Turun välisten yhteyksien parantaminen. Myös Itä-Suomen edustajat ovat ahkerasti tuoneet esiin omia toiveitaan ja tarpeitaan.

Puheissa valtakuntaa kehitetään tasapuolisesti, mutta teoissa ja todellisuudessa on toisin. Miten esimerkiksi on mahdollista, että läntiseen Suomeen on jäänyt tai paremminkin jätetty katvealue, jolta ratayhteys puuttuu kokonaan? Tarkoitan Helsingin ja Porin yhdistävää suoraa rautatieyhteyttä.

Helsingin ja Tampereen välistä miljardiluokan ratahanketta perustellaan aikasäästöillä. Kahden metropolin välinen yhteys nähdään kasvukäytävänä, jota tulee vahvistaa kaikin tavoin.

En ymmärrä, miksi jo toimivan radan viereen pitäisi rakentaa uutta rataverkkoa, jonka toteuttaminen tuottaisi monia hankaluuksia.

Eikö olisi järkevämpää ottaa kartta käteen ja miettiä, voisiko samoilla suunnittelu- ja investointipanostuksilla saada aikaan jotain muutakin? Vai onko Suomi tosiaan niin pieni maa, että tänne mahtuu vain yksi kasvukäytävä?

Pori ja valtatie 2:n varrella sijaitsevat kaupungit ovat valtion liikenneinvestoinneissa jääneet yleensä jonon hännille, sillä valtatien kehittämiseen on saatu rahaa vain pätkittäin. Ratainvestoinneissa olisi vielä mahdollisuus korjausliikkeeseen.

Rakennetaan mieluummin uusia yhteyksiä ja unohdetaan mappiin suunnitelmat, jotka pirstoisivat toimivan ratayhteyden kahdeksi rinnakkaisväyläksi.

Ilkka Kononen

Forssa

