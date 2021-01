Keskeistä on pohtia, millaisia säädöksiä tarvitsemme maataloustuotannon tueksi ja turvaksi niin, että se on elinkeinona mahdollinen ja eettisesti kestävä.

Julkinen keskustelu Kirkko ja kaupunki -lehden julkaisemasta, sittemmin verkosta poistetusta Kari Kuulan kolumnista on keskittynyt siihen, millaisin sanakääntein ja kärjistyksin on sopivaa herättää keskustelua ja mitkä ovat päätoimittajan oikeuksia tai velvollisuuksia.

Tämä ei ymmärtääkseni ollut Kuulan keskustelunavauksen tarkoitus. Toivoisinkin, ettei kolumnin alkuperäinen sisältö hukkuisi muodon kritisoimiseen.

Kari Kuulan huoli liittyi eettiseen ruoantuotantoon. Kysymys on tärkeä – elintärkeä – luonnonvarojen riittävyyden ja ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Sen viisasta ratkaisemista ei auta syyllistämispoteroihin jääminen, vaan siihen tarvitaan yhteisiä näkyjä ja toimia.

Kotimainen laadukas ruoantuotanto eettisesti kestävällä tavalla on niin maataloustuottajan kuin kuluttajankin yhteinen etu ja uskoakseni myös tavoite. Kyse on siitä, miten yhteiskuntana mahdollistamme sen. Kasvava ymmärryksemme maapallon ekologisesta tilasta ja hyvinvoinnista avaa silmiä epäkohdille. Keskeistä on pohtia, millaisia säädöksiä tarvitsemme maatalous­tuotannon tueksi ja turvaksi niin, että se on elinkeinona mahdollinen ja eettisesti kestävä, miten tuottajahinnat rakentuvat, miten me kuluttajat valinnoillamme mahdollistamme eettisen tuotannon ja niin edelleen. Toivon Kuulan kolumnin vilkastuttavan tätä yhteiskunnallista pohdintaa.

Olen ollut viime vuodet seurakuntien edustajana mukana kahdessa Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoimassa hankkeessa, Yksissä-hankkeessa ja Tukea maaseutuyrittäjien elämän kriisitilanteisiin -projektissa. Molemmissa on laaja-alaisesti koottu yhteen maaseutuyrittäjiä ja heidän kanssaan ja heidän tukenaan toimivia. Hankkeissa on tullut näkyville paljon maaseutuyrittäjien voimavaroja, taitoa, vastuullista ja intohimoista oman työn kehittämistä. Näkyville on tullut myös uupumista, haasteiden alle lannistumista ja yksin jäämistä.

Yhdessä on pyritty löytämään keinoja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja toimintaedellytysten tukemiseen, on kyseessä sitten ollut parisuhdekriisi, talous- tai terveysongelmat. Yhdessä on etsitty tapaa olla rinnalla ja tukea mutta myös ottaa puheeksi huolen aiheita ja epäkohtia. Ei sormella osoittaen vaan yhdessä apua ja ratkaisuja etsien. Tukena oleminen ei tarkoita epäkohdista vaikenemista.

Pirjo Salminen

perheneuvoja, Jyväskylän seurakunta

